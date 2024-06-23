НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка) — Finance.ua

НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка) Сьогодні 08:15 — Казна та Політика

НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка)

Індекс фінансового стресу, який вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом першого півріччя 2024 року залишався помірно високим. Це вказує на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому.

Про це йдеться у презентації «Звіту про фінансову стабільність» Національного банку України.

За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.

Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.

мільярдів доларів. Водночас, бізнес повинен це зробити. Нагадаємо, за даними Нацбанку, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує Водночас, бізнес повинен це зробити.

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