НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка) — Finance.ua
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НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка)

Казна та Політика
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НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка)
НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка)
Індекс фінансового стресу, який вимірює рівень поточних загроз у секторі, протягом першого півріччя 2024 року залишався помірно високим. Це вказує на збереження напруження у фінансовому секторі в цілому.
Про це йдеться у презентації «Звіту про фінансову стабільність» Національного банку України.
За даними НБУ, найбільший внесок в індекс має субіндекс державних цінних паперів: зростання дохідностей за єврооблігаціями частково балансувалося здешевленням внутрішніх запозичень.
НБУ оновив оцінку стресу у фінансовій системі (інфографіка)
Водночас валютний субіндекс зростає з весни з огляду на поступову девальвацію гривні. Однак банківський субіндекс зменшувався завдяки зниженню міжбанківських ставок.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів. Водночас, бізнес повинен це зробити.
За матеріалами:
РБК-Україна
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