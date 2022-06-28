НБУ оновив Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні — Finance.ua
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НБУ оновив Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні

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Національний банк відповідно до вимог нового Закону України «Про платіжні послуги» уніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Інструкція уточнює порядок і вимоги проведення платіжних послуг у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями.
Зокрема, визначено суть платіжної операції як касової операції, яка передбачає будь-яке внесення або зняття готівки на підставі платіжної інструкції, також змінено назви та реквізити окремих касових документів.
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Надавач платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг на безоплатній основі таку інформацію:
  • про порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед ініціюванням платником платіжної операції з використанням емітованих платіжних інструментів;
  • про надавача платіжних послуг, платіжну операцію;
  • про комісійні винагороди;
  • про спосіб комунікації та заходи безпеки;
  • про строк дії договору про надання платіжних послуг, порядок унесення змін до цього договору та умови його припинення;
  • про механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час надання платіжних послуг.
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Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 21 червня 2022 року № 128 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги».

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За матеріалами:
Finance.ua
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