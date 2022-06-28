НБУ оновив Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні — Finance.ua

НБУ оновив Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні Вчора 12:02 — Валюта

Національний банк відповідно до вимог нового Закону України «Про платіжні послуги» уніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Інструкція уточнює порядок і вимоги проведення платіжних послуг у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями.

Зокрема, визначено суть платіжної операції як касової операції, яка передбачає будь-яке внесення або зняття готівки на підставі платіжної інструкції, також змінено назви та реквізити окремих касових документів.

Надавач платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг на безоплатній основі таку інформацію:

про порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед ініціюванням платником платіжної операції з використанням емітованих платіжних інструментів;

про надавача платіжних послуг, платіжну операцію;

про комісійні винагороди;

про спосіб комунікації та заходи безпеки;

про строк дії договору про надання платіжних послуг, порядок унесення змін до цього договору та умови його припинення;

про механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час надання платіжних послуг.

Читайте також Банки вклали в депсертифікати НБУ рекордні 200 млрд грн

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 21 червня 2022 року № 128 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», яка набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про платіжні послуги».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.