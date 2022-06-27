Банки вклали в депсертифікати НБУ рекордні 200 млрд грн — Finance.ua

Банки вклали в депсертифікати НБУ рекордні 200 млрд грн Вчора 16:43 — Фондовий ринок

Банки вклали в депсертифікати НБУ рекордні 200 млрд грн

Обсяг вкладень в депозитні сертифікати НБУ на 24 червня досяг 199,976 млрд грн.

Про це йдеться в даних НБУ.

За цими депсертифікатами овернайт НБУ сплачує банкам 23% річних.

Це рекордний обсяг з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Більше коштів банки в 2022 році зберігали в цьому інструменті НБУ лише на новорічні свята — з 4 по 10 січня. Цьогорічний максимум був зафіксований 6 січня, коли в сертифікатах знаходилося 215,6 млрд грн.

В період з 3 червня, коли НБУ підняв ставку за сертифікатами з 9% до 23%, до 23 червня в сертифікатах овернайт щодня знаходилося в середньому по 159,5 млрд грн.

При цьому станом на 23 червня в них було вкладено 159,7 млрд грн.

Збільшення ліквідності банків можна пояснити традиційним зростанням бюджетних витрат в кінці місяця, коли кошти масово «мігрують» з Єдиного казначейського рахунку на банківські рахунки.

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