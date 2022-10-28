НБУ оцінив частку євро та долара в розрахунках України — Finance.ua

НБУ оцінив частку євро та долара в розрахунках України Вчора 15:00

Роль євро набуває все більшого значення в структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

Про це повідомляється в" Інфляційному звіт і" Національного банку України (жовтень 2022 року).

Як зазначається в огляді, попри значну частку країн Європи в зовнішньоторговельних операціях панівну роль до 2016 року відігравав долар США, проте із активізацією євроінтеграції України структура розрахунків очікувано зазнала певних змін.

Протягом 2015-2021 років частка євро в розрахунках за експорт зросла з 13% до більше ніж 26%. Більше зростання цієї частки стримувалося домінуванням сировинних товарів в українському експорті, розрахунки за які традиційно здійснюються в доларах США. Натомість через вищий технологічний рівень імпорту товарів з ЄС частка євро в розрахунках за нього є вагомішою та зростала вона набагато швидше (з 31% до 49.5%), а за результатами 2021 року вперше перевищила частку долара США.

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«Таку динаміку забезпечили переорієнтація закупівель природного газу та окремої хімічної продукції з російського на європейський ринок, а також нарощування імпорту широкої номенклатури споживчих та інвестиційних товарів на тлі значної потреби в оновленні основних фондів і поступового скасування Україною ввізних мит для товарів з ЄС», — зазначили в НБУ.

Вплив війни на структуру торгівлі

За даними НБУ, блокада транспортних шляхів через повномасштабну війну спричинила значний сплеск частки євро у валютних розрахунках України у 2022 році. Блокада українських морських портів призвела до значного скорочення експорту товарів та часткової втрати традиційних ринків Азії та Африки. Україна була вимушена налагоджувати транспортні шляхи через єдиний доступний кордон — Європу.

Крім того, завдяки приєднанню до ENTSO-E Україна тимчасово активізувала поставки електроенергії на європейський ринок. У результаті частка євро в розрахунках за експорт товарів у першому півріччі 2022 року стрімко зросла (на 17,5 в. п. — до 44%).

Крім того, поглиблення співпраці з країнами Європи призвело до збільшення частки євро і в операціях з продажу безготівкової валюти, а з огляду на значну кількість українських мігрантів у країнах Європи у 2022 році відчутно збільшився попит на готівкове євро з боку населення.

Водночас структура розрахунків за імпорт товарів не зазнала суттєвих змін через трансформацію як товарної, так і географічної його структури.

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