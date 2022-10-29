НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку та укріплення гривні — Finance.ua

НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку та укріплення гривні Вчора 16:17 — Валюта

НБУ назвав причини покращення ситуації на валютному ринку та укріплення гривні

Ситуація на валютному ринку в Україні стабілізувалася. Цьому сприяли дії НБУ, збільшення надходжень від експорту та міжнародної допомоги Україні.

Про це свідчить « Інфляційний звіт » Національного банку України (жовтень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, нагнітання негативного інформаційного середовища через агресивні заяви та терористичні дії рф на тлі збереження дефіциту готівкової іноземної валюти призвело до ситуативного зростання попиту та формування девальваційного тиску на готівковому валютному ринку у вересні.

Графік: НБУ

Проте надалі ситуація поліпшувалася. «Зокрема операції з підкріплення банків готівковим доларом та євро, збільшення можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит та збільшення обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, послабили тиск на готівковому ринку», — йдеться у звіті.

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У ІІІ кварталі НБУ продовжував здійснювати валютні інтервенції для підтримки курсової стабільності та забезпечення стійкості економіки. Проте чистий продаж іноземної валюти скоротився порівняно з ІІ кварталом до 5,3 млрд доларів (з 9,5 млрд доларів).

Крім коригування офіційного курсу гривні цьому сприяли збільшення пропозиції з боку аграрного сектору завдяки роботі «зернового коридору», нижчі обсяги купівлі валюти імпортерами енергоресурсів, а також значні обсяги продажу іноземної валюти урядом на міжбанківському валютному ринку.

Додатковий стабілізуючий вплив для міжбанківського валютного ринку мало зменшення обсягів монетизації бюджету до 30 млрд грн на місяць у липні-вересні (із 105 млрд грн у червні), йдеться у звіті НБУ.

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