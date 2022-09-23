НБУ назвав драйвер страхового бізнесу у першому півріччі — Finance.ua

НБУ назвав драйвер страхового бізнесу у першому півріччі Вчора 17:21 — Страхування

НБУ назвав драйвер страхового бізнесу у першому півріччі

Станом на 1 вересня 2022 року на ринку працює 140 страховиків, 13 з яких — компанії зі страхування життя. З початку війни з ринку пішло 5 страховиків-учасників сегменту non-life.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Загальний обсяг активів страховиків порівняно з початком року (до військової агресії) майже не змінився і становив 65,7 млрд грн. Не зменшився ні розмір прийнятних активів, ні обсяг сформованих страхових резервів (36,6 млрд грн).

Протягом дії воєнного стану страховики наростили обсяги ліквідних активів — з 14,9 млрд грн до 17,2 млрд грн.

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Загальні підписані премії у першому півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися на 28% і становили 17,6 млрд грн.

Обсяги виплачених страхових виплат та відшкодувань знизилися в сегменті non-life (на 32%). Рівень виплат становив 34% та не змінився.

Динаміка показників за останні чотири квартали 2022 року свідчить про те, що найбільший спад обсягів діяльності припав на кінець І кварталу 2022 року.

У ІІ кварталі падіння продовжилось, але воно було менш стрімким — страховики змогли налагодити роботу в умовах війни.

Драйвером підтримки страхового бізнесу стала «Зелена картка». За період війни цей вид страхування зріс на 76%. Якщо станом на 1 липня 2021 року у структурі страхового портфеля цей вид страхування становив 0,9 млрд грн, то на 1 липня 2022 року — 1,5 млрд грн.

Загалом у першому півріччі 2022 року в Україні 44% (7,6 млрд грн) страхових премій становило автострахування («автоцивілка», « Зелена картка », каско). Цікаво, що за зменшення обсягів наданих послуг частка цих видів страхування в портфелі навіть збільшилася. У першому півріччі 2021 року вона становила 36% (8,9 млрд грн).

Подальші дії регулятора

Для підтримання позитивних тенденцій, що сформувалися на ринку, Національний банк слідкуватиме за дотриманням страховиками вимог до належного та своєчасного розкриття інформації про свій фінансовий стан, обов’язкових фінансових нормативів, а також належним виконанням страховиками зобов’язань за укладеними договорами страхування.

Крім того, здійснюватиметься оперативний моніторинг критичних показників діяльності страховиків та проводитимуться спеціалізовані дослідження ринку.

«Ринок страхування гідно проходить випробування війною. Вона стала тим каталізатором, який показав реальний стан справ кожного страховика. Фінансово стійкі компанії продовжили свою діяльність, налаштували роботу і забезпечили виконання своїх зобов’язань перед споживачами. Такі компанії довели свою життєздатність і готові працювати на ринку й надалі, навіть в умовах війни», — сказав заступник Голови НБУ Ярослав Матузка.

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