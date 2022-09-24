Чи треба українцям оформлювати страховку за кордоном — Finance.ua

Чи треба українцям оформлювати страховку за кордоном Вчора 10:09 — Страхування

Більшість країн ЄС разом із тимчасовим захистом надають українцям доступ до безкоштовної медицини. Але біженцям важливо пам’ятати, що термін дії такої страховки обмежений. Наприклад, влітку Болгарія і Чехія вже обмежили терміни страховки — тепер там вимагають від українців оплачувати страховку за свій рахунок, а раніше ці витрати покривали з бюджету.

Після прибуття в ту чи іншу країну медичні затрати деякий час покриває держава, але потім треба купувати страховку самому власним коштом. В кожній країні цей період різний, каже голова правління СК «Провідна».

"Медична страховка біженцям з України за кордоном найчастіше дається на 5 місяців з моменту, як вони приїздять в країну. Наприклад, якщо родина переїхала в одну з держав ЄС у березні, то термін дії їх страховки минув у липні. Тобто якщо люди вирушили в Європу ще на початку війни, однозначно треба перевірити, скільки діє страховка в країні, куди ви переїхали. Медстраховку купити можна однозначно без проблем, перебуваючи в будь-якій країн, голова правління СК «Провідна».

Зараз більшість із тих, хто їде за кордон під час війни і купує страховку саме в Україні — це ті, хто перетинає кордон для роботи. Також заздалегідь перед виїздом беруть страховку учасники екскурсійних турів, індивідуальні туристи, додає Щербакова.

Якщо ви їдете за кордон, щоб отримати там тимчасовий захист, важко впевнено казати, у якій саме країні людина може опинитися. Краще виїхати, визначитися у якої країни ви будете знаходитися та які умови страхування у цієї країни, радить у розмові з РБК-Україна кандидат юридичних наук, адвокат Адвокатського Бюро «ЮФ «Семенова і Партнери» Марина Семенова.

«Це, по-перше, дасть можливість порівняти ціни та умови різних європейських страхових компаній та українських. По-друге, деякі європейські страхові компанії надають безкоштовні страхові поліси на певний час або знижки для українців. Якщо з’ясується, що вартість страхування для вас більш прийнятна у української компанії, можна оформити поліс віддалено в інтернеті», — каже вона.

Медичне страхування — це послуга, яка гарантує застрахованій особі медичну допомогу та покриття суміжних витрат у разі потреби, каже голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко. За його словами, страховка за кордоном потрібна як мінімум тому, що вартість медичних послуг як за необхідності звернутися до лікаря, так і при госпіталізації — у рази дорожча за вартість оформлення страховки.

У більшості країн світу нерезидентам медична допомога надається на платній основі.

Наприклад, у Норвегії прийом сімейного лікаря для незастрахованих осіб коштуватиме від 20 євро,

прийом у лікаря-фахівця у Чехії — від 30 євро.

день перебування на стаціонарі у Німеччині становить близько 125 євро.

виклик швидкої у Швейцарії у разі відсутності страхового поліса може коштувати 800 євро.

Отже, навіть незначні проблеми зі здоров’ям у разі відсутності страхування можуть коштувати дорого. У багатьох країнах ліки в аптеці продаються тільки за рецептом, а щоб його отримати, потрібно звертатися до лікаря.

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