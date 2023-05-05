НБУ дав прогноз переказів трудових мігрантів в Україну (інфографіка) — Finance.ua

НБУ дав прогноз переказів трудових мігрантів в Україну (інфографіка) Сьогодні 11:33

Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів.

Про це повідомляє в « Інфляційному звіт і» Національного банку України (квітень 2023 року).

На 2024 рік прогноз знижений з 15,0 млрд доларів до 13,9 млрд доларів, на 2025 рік з 14,8 млрд доларів до 14,78 млрд доларів.

За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Нпгадаємо, під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Хоча в деяких випадках було зроблено незначні послаблення, банки можуть заблокувати рахунки та перекази клієнтів. Фінустанови мають перевіряти перекази великих сум.

ПриватБанку , наприклад, зазначили, що контролюють своїх клієнтів, якщо їхні витрати (платежі та перекази) за місяць становлять понад 500 тис. грн. Як пояснив прессекретар банку Олег Серга, це далеко не нововведення — ще в березні 2022-го НБУ опублікував постанову, якої повинні дотримуватися всі українські банки.

Довідка Finance.ua:

якщо переказ пішов не туди, куди треба, повернути гроші практично неможливо, якщо одержувач сам добровільно їх не поверне;

добре, якщо йдеться про незначні платежі, але у разі великої суми неуважність може коштувати дорого. Тому завжди перевіряйте ще раз реквізити, за якими відправляєте гроші.

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