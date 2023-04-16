Банки блокують грошові перекази та картки українців: у яких випадках можуть скасовувати платежі — Finance.ua

Банки блокують грошові перекази та картки українців: у яких випадках можуть скасовувати платежі Сьогодні 14:24 — Фінтех і Картки

Банки блокують грошові перекази та картки українців: у яких випадках можуть скасовувати платежі

Під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Хоча в деяких випадках було зроблено незначні послаблення, банки можуть заблокувати рахунки та перекази клієнтів. Фінустанови мають перевіряти перекази великих сум.

Про це пише Обозреватель.

ПриватБанку , наприклад, зазначили, що контролюють своїх клієнтів, якщо їхні витрати (платежі та перекази) за місяць становлять понад 500 тис. грн. Як пояснив прессекретар банку Олег Серга, це далеко не нововведення — ще в березні 2022-го НБУ опублікував постанову, якої повинні дотримуватися всі українські банки.

У документі (ухвала НБУ № 60 від 23 березня 2022 року) йдеться про те, що українські фінустанови мають контролювати перекази, загальна сума яких за місяць становить від 400 тис. грн. Вони мають контролювати:

якщо банк не розуміє, навіщо клієнт проводить перекази (вони є ризикованими). Наприклад, якщо ви почнете збирати на свою картку благодійну допомогу та вдасться набрати суттєву суму, у банку можуть виникнути питання, а операції можуть зупинити;

якщо операції проводяться за участю ризикових груп: наприклад, великі суми переказують PEP (чиновники, депутати тощо).

Також банки можуть закривати картки клієнтів, які викликали підозру. Фінустанова має право розірвати співпрацю з тим клієнтом, з яким вона із якихось причин працювати не може. Найчастіше це відбувається з українцями, які проводять підозрілі операції, або банку здалося, що такі операції проводяться.

Що мають перевіряти банки:

операції з готівкою;

операції на нетипові для клієнта суми чи суму від 400 тис. грн;

перекази, які здійснюють за участю PEP (публічні особи: чиновники, депутати всіх рівнів);

операції фізосіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.