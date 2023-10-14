Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото) — Finance.ua

Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото)
Продажі авто у світі зросли на 10,3% у 2023 році. З січня до серпня продано майже 57,5 мільйонів машин, а лідером ринку є електромобіль. Про це свідчить статистика від focus2move.
Практично всі великі автоконцерни продемонстрували зростання. Перше місце зберігає Toyota з майже 7 мільйонами проданих авто, а другим залишається Volkswagen Group.
ТОП-10 найбільших світових автовиробників у 2023 році:
- Toyota Motor — 6,94 млн проданих авто (+4,6%).
- Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%).
- Stellantis — 4,84 млн (+5,7%).
- Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%).
- Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%).
- General Motors — 3,85 млн (+1,3%).
- Ford — 2,69 млн (+7%).
- Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%).
- Suzuki — 2,02 млн (+6,1%).
- BMW — 1,73 млн (+12%).
Toyota і Volkswagen лідирують у рейтингу найпопулярніших автобрендів.
Найпопулярніші марки авто у 2023 році:
- Toyota — 5,99 млн авто (+3%).
- Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%).
- Ford — 2,59 млн (+7,8%).
- Hyundai — 2,51 млн (+5,9%).
- Honda — 2,42 млн (-3,7%).
- Nissan — 2,07 млн (+3,9%).
- Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%).
- Kia — 2 млн (+3,7%).
- Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%).
- BMW — 1,53 млн (+14,8%).
Найпопулярніший автомобіль у світі — як і раніше електрокросовер Tesla Model Y. Він знайшов 758 тис. покупців (+76,7% до 2022 року) і потіснив багаторічного лідера Toyota Corolla. Більшість моделей у ТОП-10 — кросовери і позашляховики.
Читайте також
Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:
- Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%).
- Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%).
- Ford F-Series — 595 675 (+18,6%).
- Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%).
- Honda CR-V — 434 792 (+5,7%).
- Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%).
- Toyota Camry — 407 796 (-6,2%).
- Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%).
- Toyota Hilux — 381 338 (-4%).
- Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.
КАСКО дешевше, ніж у страховій
Поділитися новиною