Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото) — Finance.ua
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Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото)

Технології&Авто
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Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото)
Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото)
Продажі авто у світі зросли на 10,3% у 2023 році. З січня до серпня продано майже 57,5 мільйонів машин, а лідером ринку є електромобіль. Про це свідчить статистика від focus2move.
Практично всі великі автоконцерни продемонстрували зростання. Перше місце зберігає Toyota з майже 7 мільйонами проданих авто, а другим залишається Volkswagen Group.

ТОП-10 найбільших світових автовиробників у 2023 році:

  1. Toyota Motor — 6,94 млн проданих авто (+4,6%).
  2. Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%).
  3. Stellantis — 4,84 млн (+5,7%).
  4. Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%).
  5. Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%).
  6. General Motors — 3,85 млн (+1,3%).
  7. Ford — 2,69 млн (+7%).
  8. Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%).
  9. Suzuki — 2,02 млн (+6,1%).
  10. BMW — 1,73 млн (+12%).
Toyota і Volkswagen лідирують у рейтингу найпопулярніших автобрендів.

Найпопулярніші марки авто у 2023 році:

  1. Toyota — 5,99 млн авто (+3%).
  2. Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%).
  3. Ford — 2,59 млн (+7,8%).
  4. Hyundai — 2,51 млн (+5,9%).
  5. Honda — 2,42 млн (-3,7%).
  6. Nissan — 2,07 млн (+3,9%).
  7. Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%).
  8. Kia — 2 млн (+3,7%).
  9. Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%).
  10. BMW — 1,53 млн (+14,8%).
Найпопулярніший автомобіль у світі — як і раніше електрокросовер Tesla Model Y. Він знайшов 758 тис. покупців (+76,7% до 2022 року) і потіснив багаторічного лідера Toyota Corolla. Більшість моделей у ТОП-10 — кросовери і позашляховики.
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Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

  1. Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%).
  2. Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%).
  3. Ford F-Series — 595 675 (+18,6%).
  4. Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%).
  5. Honda CR-V — 434 792 (+5,7%).
  6. Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%).
  7. Toyota Camry — 407 796 (-6,2%).
  8. Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%).
  9. Toyota Hilux — 381 338 (-4%).
  10. Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).
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За матеріалами:
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