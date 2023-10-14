Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото) — Finance.ua

Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото) Сьогодні 21:03 — Технології&Авто

Названо ТОП-10 найпопулярніших авто у світі за 2023 рік (фото)

Продажі авто у світі зросли на 10,3% у 2023 році. З січня до серпня продано майже 57,5 мільйонів машин, а лідером ринку є електромобіль. Про це свідчить статистика від focus2move.

Практично всі великі автоконцерни продемонстрували зростання. Перше місце зберігає Toyota з майже 7 мільйонами проданих авто, а другим залишається Volkswagen Group.

ТОП-10 найбільших світових автовиробників у 2023 році:

Toyota Motor — 6,94 млн проданих авто (+4,6%). Volkswagen Group — 5,71 млн (+9,9%). Stellantis — 4,84 млн (+5,7%). Hyundai-Kia — 4,65 млн (+4,7%). Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — 4,44 млн (+3,8%). General Motors — 3,85 млн (+1,3%). Ford — 2,69 млн (+7%). Honda Motor — 2,53 млн (-2,4%). Suzuki — 2,02 млн (+6,1%). BMW — 1,73 млн (+12%).

Toyota і Volkswagen лідирують у рейтингу найпопулярніших автобрендів.

Найпопулярніші марки авто у 2023 році:

Toyota — 5,99 млн авто (+3%). Volkswagen — 3,24 млн (+7,8%). Ford — 2,59 млн (+7,8%). Hyundai — 2,51 млн (+5,9%). Honda — 2,42 млн (-3,7%). Nissan — 2,07 млн (+3,9%). Chevrolet — 2,03 млн (+9,3%). Kia — 2 млн (+3,7%). Mercedes-Benz — 1,53 млн (+4,2%). BMW — 1,53 млн (+14,8%).

Найпопулярніший автомобіль у світі — як і раніше електрокросовер Tesla Model Y. Він знайшов 758 тис. покупців (+76,7% до 2022 року) і потіснив багаторічного лідера Toyota Corolla. Більшість моделей у ТОП-10 — кросовери і позашляховики.

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

Tesla Model Y — 758 645 авто (+76,7%). Toyota Corolla — 711 780 (-3,4%). Ford F-Series — 595 675 (+18,6%). Toyota RAV4 — 567 196 (-3,8%). Honda CR-V — 434 792 (+5,7%). Hyundai Tucson — 410 748 (+13,4%). Toyota Camry — 407 796 (-6,2%). Chevrolet Silverado — 402 486 (+3,7%). Toyota Hilux — 381 338 (-4%). Tesla Model 3 — 364 195 (-2,8%).

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.