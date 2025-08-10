Які двигуни на нових авто обирали українці у липні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які двигуни на нових авто обирали українці у липні

Технології&Авто
14
Які двигуни на нових авто обирали українці у липні
Які двигуни на нових авто обирали українці у липні
Український ринок нових легкових автомобілів поступово змінюється — все більше автовласників віддають перевагу екологічному транспорту. У липні 2025 року частка машин із традиційними двигунами впала до 54%, тоді як у той же період торік вона становила 63,1%.
Про це пише Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються авто з бензиновими двигунами — у липні на них припало 35,1% продажів. Проте це також менше, ніж у липні 2024-го, коли показник складав 37,6%. Водночас електромобілі стрімко набирають обертів: їх частка зросла з 15,3% до 24,7%.
Практично незмінним залишився сегмент гібридів — 21,2%. А от дизельні авто втратили свої позиції: з 25,5% рік тому до 18,7% у цьому липні. Продажі автомобілів із газобалонним обладнанням залишаються мінімальними — менше 1%, як і торік.
Серед лідерів за типами двигунів відзначились такі моделі:
  • Hyundai Tucson — найпопулярніший серед бензинових авто та машин із ГБО;
  • BYD Song Plus — лідер у сегменті електрокарів;
  • Toyota RAV4 — фаворит серед гібридів;
  • Renault Duster — найбільш затребуваний дизельний автомобіль.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems