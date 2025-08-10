Які двигуни на нових авто обирали українці у липні — Finance.ua

Які двигуни на нових авто обирали українці у липні Сьогодні 05:46 — Технології&Авто

Які двигуни на нових авто обирали українці у липні

Український ринок нових легкових автомобілів поступово змінюється — все більше автовласників віддають перевагу екологічному транспорту. У липні 2025 року частка машин із традиційними двигунами впала до 54%, тоді як у той же період торік вона становила 63,1%.

Про це пише Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються авто з бензиновими двигунами — у липні на них припало 35,1% продажів. Проте це також менше, ніж у липні 2024-го, коли показник складав 37,6%. Водночас електромобілі стрімко набирають обертів: їх частка зросла з 15,3% до 24,7%.

Практично незмінним залишився сегмент гібридів — 21,2%. А от дизельні авто втратили свої позиції: з 25,5% рік тому до 18,7% у цьому липні. Продажі автомобілів із газобалонним обладнанням залишаються мінімальними — менше 1%, як і торік.

Серед лідерів за типами двигунів відзначились такі моделі:

Hyundai Tucson — найпопулярніший серед бензинових авто та машин із ГБО;

BYD Song Plus — лідер у сегменті електрокарів;

Toyota RAV4 — фаворит серед гібридів;

Renault Duster — найбільш затребуваний дизельний автомобіль.

