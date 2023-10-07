Експерти назвали автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники: топ-10 моделей (інфографіка) — Finance.ua
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Експерти назвали автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники: топ-10 моделей (інфографіка)

Фондовий ринок
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Портал HotCars назвав 10 автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники.
За словами експертів, Chevrolet Corvette — один з найкращих автомобілів з найвищим індексом задоволеності власників. Так, з’ясувалося, що 94% власників Chevrolet Corvette купили його знову.
На другому місці розташувався Porsche 911. За даними Consumer Reports, 90% власників цього німця знову повторили б покупку.
Замикає топ-3 Rivian R1T — цю модель знову купили б 88% власників.
Отже, автомобілі з найвищим рівнем задоволеності власників, у порядку зростання:
Експерти назвали автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники: топ-10 моделей (інфографіка)
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За матеріалами:
MMR
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