Помилки, які «вбивають» автоматичну коробку передач — Finance.ua

Помилки, які «вбивають» автоматичну коробку передач

Автоматична трансмісія чутлива до перегріву, неправильного буксирування і недбалої експлуатації. Основна причина поломок — порушення температурного режиму масла.
Особливо критичними є далекі поїздки в спеку без зупинок, оскільки в зазначених умовах рідина втрачає властивості, фрикціони перегріваються та починається знос.
Взимку коробка прогрівається повільно. Перед початком руху рекомендується утримувати важіль в режимі «D» або «R» з натиснутим гальмом для зниження навантаження на вузли.
Часті перемикання в пробках, рух накатом і переведення в «нейтраль» при короткочасних зупинках шкідливі. При тривалій стоянці краще задіяти режим «паркінг» з ручним гальмом.
Буксирування — особливий ризик, оскільки не всі коробки розраховані на транспортування. Перевищення допустимої швидкості або дистанції призводить до серйозних пошкоджень.
При обгоні можлива затримка перемикання. Щоб уникнути провалу тяги, доцільно задіяти ручний режим або спортивне налаштування.
Порушення перерахованих вище правил прискорює знос і призводить до дорогого ремонту.
За матеріалами:
wheel-news.com
