Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року

Фондовий ринок
243
Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року
Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року
Авіакомпанія Qatar Airways вже вкотре стала кращою у світі, ресурс Airline Ratings опублікував рейтинг 2022 року.
Qatar Airways удостоєна нагороди за лідерство у впровадженні інновацій, а також за прагнення зберегти критично важливі авіамаршрути під час пандемії COVID-19 протягом останніх 30 місяців. Це призвело до рекордного прибутку авіакомпанії. незважаючи на втрати через чимало скасованих рейсів. Qatar Airways також отримала нагороду за кращий бізнес-клас та звання кращої авіакомпанії Близького Сходу.
Другою у рейтингу кращих стала компанія Air New Zealand. Також вона отримала титул найкращої авіакомпанії в Тихоокеанському регіоні.
Читайте також
Найкращими у подорожах на великі відстані стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Європа), Qatar Airways (Близький Схід/Африка), Korean Air (Азія) і Air New Zealand (Тихоокеанський регіон).
Найкращі бюджетні авіакомпанії: Southwest (Америка), easyjet (Європа) і Jetstar (Азія/Тихоокеанський регіон) і Fly Dubai (Близький Схід).
Також цьогоріч з’явилися нові категорії нагород. Etihad Airways стала найбільш екологічною авіакомпанією, Korean Air — кращою вантажною, Vietjet отримала нагороду за кращі ціни.

Загалом цьогорічний рейтинг кращих авіакомпаній виглядає так:

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Etihad Airways
  4. Korean Air
  5. Singapore Airlines
  6. Qantas
  7. Virgin Australia
  8. EVA Air
  9. Turkish Airlines
  10. All Nippon Airways

А серед лоукостерів топ-10:

  1. Allegiant Air
  2. AirAsia
  3. EasyJet
  4. Jetstar
  5. Flair
  6. Fly Dubai
  7. Ryanair
  8. Scoot
  9. Southwest
  10. VietJet Air
Забудьте про черги на залізничних вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

Забронювати квиток

За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.