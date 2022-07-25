Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року — Finance.ua

Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року
Авіакомпанія Qatar Airways вже вкотре стала кращою у світі, ресурс Airline Ratings опублікував рейтинг 2022 року.
Qatar Airways удостоєна нагороди за лідерство у впровадженні інновацій, а також за прагнення зберегти критично важливі авіамаршрути під час пандемії COVID-19 протягом останніх 30 місяців. Це призвело до рекордного прибутку авіакомпанії. незважаючи на втрати через чимало скасованих рейсів. Qatar Airways також отримала нагороду за кращий бізнес-клас та звання кращої авіакомпанії Близького Сходу.
Другою у рейтингу кращих стала компанія Air New Zealand. Також вона отримала титул найкращої авіакомпанії в Тихоокеанському регіоні.
Найкращими у подорожах на великі відстані стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Європа), Qatar Airways (Близький Схід/Африка), Korean Air (Азія) і Air New Zealand (Тихоокеанський регіон).
Найкращі бюджетні авіакомпанії: Southwest (Америка), easyjet (Європа) і Jetstar (Азія/Тихоокеанський регіон) і Fly Dubai (Близький Схід).
Також цьогоріч з’явилися нові категорії нагород. Etihad Airways стала найбільш екологічною авіакомпанією, Korean Air — кращою вантажною, Vietjet отримала нагороду за кращі ціни.
Загалом цьогорічний рейтинг кращих авіакомпаній виглядає так:
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Etihad Airways
- Korean Air
- Singapore Airlines
- Qantas
- Virgin Australia
- EVA Air
- Turkish Airlines
- All Nippon Airways
А серед лоукостерів топ-10:
- Allegiant Air
- AirAsia
- EasyJet
- Jetstar
- Flair
- Fly Dubai
- Ryanair
- Scoot
- Southwest
- VietJet Air
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