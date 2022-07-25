Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року — Finance.ua

Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року Вчора 18:23 — Фондовий ринок

Названо ТОП-10 найкращих авіакомпаній 2022 року

Авіакомпанія Qatar Airways вже вкотре стала кращою у світі, ресурс Airline Ratings опублікував рейтинг 2022 року.

Qatar Airways удостоєна нагороди за лідерство у впровадженні інновацій, а також за прагнення зберегти критично важливі авіамаршрути під час пандемії COVID-19 протягом останніх 30 місяців. Це призвело до рекордного прибутку авіакомпанії. незважаючи на втрати через чимало скасованих рейсів. Qatar Airways також отримала нагороду за кращий бізнес-клас та звання кращої авіакомпанії Близького Сходу.

Другою у рейтингу кращих стала компанія Air New Zealand. Також вона отримала титул найкращої авіакомпанії в Тихоокеанському регіоні.

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Найкращими у подорожах на великі відстані стали: jetBlue (Америка), Turkish Airlines (Європа), Qatar Airways (Близький Схід/Африка), Korean Air (Азія) і Air New Zealand (Тихоокеанський регіон).

Найкращі бюджетні авіакомпанії: Southwest (Америка), easyjet (Європа) і Jetstar (Азія/Тихоокеанський регіон) і Fly Dubai (Близький Схід).

Також цьогоріч з’явилися нові категорії нагород. Etihad Airways стала найбільш екологічною авіакомпанією, Korean Air — кращою вантажною, Vietjet отримала нагороду за кращі ціни.

Загалом цьогорічний рейтинг кращих авіакомпаній виглядає так:

Qatar Airways Air New Zealand

Etihad Airways

Korean Air

Singapore Airlines

Qantas

Virgin Australia

EVA Air

Turkish Airlines All Nippon Airways



А серед лоукостерів топ-10:

Allegiant Air AirAsia

EasyJet

Jetstar

Flair

Fly Dubai

Ryanair

Scoot

Southwest

VietJet Air



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