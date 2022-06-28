Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи — Finance.ua

Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи

Очевидно, що українцям наразі зовсім не подорожей. Втім, сотні тисяч наших громадян перебувають за кордоном, і нерідко є потреба вирушити до іншої країни, наприклад, щоб побачитися з рідними, які знайшли прихисток там, пише Lowcost Avia.

Найбільше біженців з України прихистила саме Польща. Тому з цієї країни дві бюджетні авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки до різних європейських міст.

Усі дешеві рейси обслуговують дві лоукост-авіакомпанії — Ryanair та Wizz Air.

Полетіти можна з трьох міст Польщі — Варшави, Кракова та Гданська, до багатьох міст Європи. Вартість авіаквитків в обидві сторони стартує від 10 євро. Ось декілька приклад рейсів та ціни на квитки в обидві сторони.

Варшава

Відень від 13 євро;

Будапешт від 21 євро;

Болонья від 26 євро.

Краків

Будапешт від 13 євро;



Мілан від 17 євро;

Барі від 21 євро;

Берлін від 26 євро;

Прага від 13 євро;

Відень від 22 євро;

Осло від 13 євро.

Гданськ

Осло від 10 євро;

Копенгаген від 13 євро;

Відень від 26 євро.

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

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