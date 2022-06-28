Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи — Finance.ua
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Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи

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Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи
Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи
Очевидно, що українцям наразі зовсім не подорожей. Втім, сотні тисяч наших громадян перебувають за кордоном, і нерідко є потреба вирушити до іншої країни, наприклад, щоб побачитися з рідними, які знайшли прихисток там, пише Lowcost Avia.
Найбільше біженців з України прихистила саме Польща. Тому з цієї країни дві бюджетні авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки до різних європейських міст.
Усі дешеві рейси обслуговують дві лоукост-авіакомпанії — Ryanair та Wizz Air.
Полетіти можна з трьох міст Польщі — Варшави, Кракова та Гданська, до багатьох міст Європи. Вартість авіаквитків в обидві сторони стартує від 10 євро. Ось декілька приклад рейсів та ціни на квитки в обидві сторони.

Варшава

  • Відень від 13 євро;
  • Будапешт від 21 євро;
  • Болонья від 26 євро.

Краків

  • Будапешт від 13 євро;
  • Мілан від 17 євро;
  • Барі від 21 євро;
  • Берлін від 26 євро;
  • Прага від 13 євро;
  • Відень від 22 євро;
  • Осло від 13 євро.

Гданськ

  • Осло від 10 євро;
  • Копенгаген від 13 євро;
  • Відень від 26 євро.
Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Забронювати квиток ✈️

За матеріалами:
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