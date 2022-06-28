Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи — Finance.ua

Від 10 євро: авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки з Польщі до Європи
Очевидно, що українцям наразі зовсім не подорожей. Втім, сотні тисяч наших громадян перебувають за кордоном, і нерідко є потреба вирушити до іншої країни, наприклад, щоб побачитися з рідними, які знайшли прихисток там, пише Lowcost Avia.
Найбільше біженців з України прихистила саме Польща. Тому з цієї країни дві бюджетні авіакомпанії пропонують дешеві авіаквитки до різних європейських міст.
Усі дешеві рейси обслуговують дві лоукост-авіакомпанії — Ryanair та Wizz Air.
Полетіти можна з трьох міст Польщі — Варшави, Кракова та Гданська, до багатьох міст Європи. Вартість авіаквитків в обидві сторони стартує від 10 євро. Ось декілька приклад рейсів та ціни на квитки в обидві сторони.
Варшава
- Відень від 13 євро;
- Будапешт від 21 євро;
- Болонья від 26 євро.
Краків
- Будапешт від 13 євро;
- Мілан від 17 євро;
- Барі від 21 євро;
- Берлін від 26 євро;
- Прага від 13 євро;
- Відень від 22 євро;
- Осло від 13 євро.
Гданськ
- Осло від 10 євро;
- Копенгаген від 13 євро;
- Відень від 26 євро.
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