Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших — Finance.ua

Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших

Вчора 02:20 — Фондовий ринок

Найбільш автономним смартфоном на ринку зараз є Tecno Pova 3, який виконано у найкращих традиціях Samsung M-серії, що оснащувалися величезними акумуляторами.

Розповімо трішки детальніше про його характеристики.

Гаджет випускають у трьох кольорах (чорний, сірий, синій), він оснащений потрійнодю камерою та 6,9-дюймовим IPS-екраном з FullHD-роздільною здатністю. Фронталка — 8-мегапіксельна.

Щодо продуктивності, то апарат побудований на хорошому чіпсеті MediaTek Helio G88. Він випускається у двох модифікаціях пам’яті: 4/64 та 6/128 Гбайт. Але головною фішкою смартфона є гігантський акумулятор на 7000 mAh. Завдяки ньому пристрій зможе пропрацювати декілька днів від 1 заряду, що абсолютно нереально для інших смартфонів.

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