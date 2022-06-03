Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших — Finance.ua

Гаджет випускають у трьох кольорах (чорний, сірий, синій), він оснащений потрійнодю камерою та 6,9-дюймовим IPS-екраном з FullHD-роздільною здатністю. Фронталка — 8-мегапіксельна.
Щодо продуктивності, то апарат побудований на хорошому чіпсеті MediaTek Helio G88. Він випускається у двох модифікаціях пам’яті: 4/64 та 6/128 Гбайт. Але головною фішкою смартфона є гігантський акумулятор на 7000 mAh. Завдяки ньому пристрій зможе пропрацювати декілька днів від 1 заряду, що абсолютно нереально для інших смартфонів.
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