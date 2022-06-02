Розсекречено новий компактний кросовер Hyundai за $18 500 (фото) — Finance.ua

Розсекречено новий компактний кросовер Hyundai за $18 500 (фото)

Розсекречено новий компактний кросовер Hyundai за $18 500 (фото)

Опубліковано перші рендери та відео з Hyundai Venue 2023. Недорогий компактний кросовер пройде плановий фейсліфтинг та буде презентований 20 червня, а його продажі стартують з осені за ціною від 18 500 доларів. Зображення та подробиці моделі опублікували на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Venue оновлять у дусі старших братів Tucson та Palisade. З ними кросовер ріднять нові хромовані ґрати радіатора та тоненькі світлодіодні фари. Ліхтарі кросовера з’єднані лінією, що світиться. Крім того, запропонують спортивну версію N Line з аеродинамічним обважуванням та збільшеними колісними дисками.

Салон Hyundai Venue 2023 поки що не розсекретили, але відомо, що кросовер отримає нове кермо. А топові версії моделі оснастять віртуальною панеллю приладів та великим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи.

На зміну 1,6-літровій атмосферній бензиновій четвірці прийде економічніший трициліндровий турбомотор об’ємом 1,0 л і потужністю 120 к. с. На зміну 6-ступінчастій автоматичній КПП прийде 7-ступінчастий робот. Також у деяких країнах кросовер Hyundai Venue продовжать оснащувати 1,2-літровим 82-сильним бензиновим двигуном та 1,5-літровим турбодизелем на 115 к. с.

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