Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні — Finance.ua

Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні

В квітні 2023 року в Україні найбільша середньозважена ціна на землю була встановлена в Сумській області (70 174 грн), а найменша — в Чернігівській (20 110 грн).

Про це повідомляє AgroPolit.com

Згідно з отриманими даними, середньозважена ціна 1 га земель для товарного аграрного виробництва становить 39 905 грн. За квітень здійснили 3148 операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного аграрного виробництва. Мова йде про паї загальною площею в 9399 га.

Слід зазначити, що через повномасштабну війну рф проти України, з 24 лютого по 19 травня Держгеокадастр не оновлював дані по купівлі-продажу земельних ділянок. У квітні 2023 року середньозважена вартість договору за одну ділянку досягла показника у 39 905 грн.

За означений період, загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного аграрного виробництва становить — 3148.

За місяць сумарно в Україні продали паї, площа яких сягає 9399 га. Слід також окремо згадати про середній розмір проданої ділянки. Цей показник за означений період досяг 2,99 га.

agronews За матеріалами:

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