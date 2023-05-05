Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні

Казна та Політика
117
Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні
Названо регіон з найвищою вартістю землі в Україні
В квітні 2023 року в Україні найбільша середньозважена ціна на землю була встановлена в Сумській області (70 174 грн), а найменша — в Чернігівській (20 110 грн).
Про це повідомляє AgroPolit.com.
Згідно з отриманими даними, середньозважена ціна 1 га земель для товарного аграрного виробництва становить 39 905 грн. За квітень здійснили 3148 операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного аграрного виробництва. Мова йде про паї загальною площею в 9399 га.
Слід зазначити, що через повномасштабну війну рф проти України, з 24 лютого по 19 травня Держгеокадастр не оновлював дані по купівлі-продажу земельних ділянок. У квітні 2023 року середньозважена вартість договору за одну ділянку досягла показника у 39 905 грн.
Читайте також
За означений період, загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного аграрного виробництва становить — 3148.
За місяць сумарно в Україні продали паї, площа яких сягає 9399 га. Слід також окремо згадати про середній розмір проданої ділянки. Цей показник за означений період досяг 2,99 га.
За матеріалами:
agronews
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.