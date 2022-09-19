Названо регіон з найвищою нині вартістю землі в Україні — Finance.ua

Названо регіон з найвищою нині вартістю землі в Україні Вчора 08:06 — Аграрний ринок

У Львівській області середня ціна 1 гектара землі становить 61 тисячу 169 гривень. Львівщина залишається на другому місці серед інших областей.

Про це повідомляє Львівська ОДА

Найвища середня ціна за 1 га землі зафіксована на Київщині — 161 352 гривні.

Також серед лідерів:

Івано-Франківська область — 125 818 грн за 1 га;

Запорізька — 54 318 грн;

Вінницька — 49 560 грн;

Житомирська — 46 667 грн;

Чернігівська — 45 459 грн;

Полтавська — 40 317 грн.

Для порівняння, торік найвищу середню ціну за 1 га також зафіксували на Київщині — 445 445 грн.

Тоді ж середня ціна по Львівщині складала понад 100 тисяч гривень.

Середня ціна за 1 га землі у лютому 2022 року становила 33 429 грн за 1 га. За результатами травня, коли угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона була зафіксована на рівні 37,4 тис. грн і до серпня показала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 43,9 тис. грн, за 12 днів вересня середня ціна становить 38 722 грн за 1 га.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і демонструє динаміку до зростання, але все ще далека від показників до 24 лютого. Якщо в лютому уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку вторгнення найбільший показник був у серпні — це 4,7 тис. правочинів.

Впала також капіталізація ринку. У грудні минулого року угод купівлі-продажу уклали на 936 млн грн — і це найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі. У серпні 2022 року, попри позитивну динаміку відновлення (у середньому угод укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього місяця), угод купівлі-продажу на ринку землі укладено на 74,2 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Переваги інвестування в землю:

інвестор одразу отримує право власності на нерухоме майно — не потрібно чекати, це реальний фізичний актив, яким ви володієте одразу;

земля — актив, що працює з першого ж дня придбання, тому що 95% земель України обробляється агрокомпаніями. Тому ви купуєте земельну ділянку, яка вже має договір оренди;

від 8% річних — гарантований орендний дохід інвестора;

ціна на землю виросте на 70% у найближчі 3 роки — на думку аналітиків та досвід інших країн;

земля — низькоризиковий і надійний актив, навіть у випадку військових дій його швидко повертають до стану, придатного до обробки;

аграрний бізнес менше піддатливий до криз, ніж будь-який інший.

agronews За матеріалами:

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