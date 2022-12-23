Названо райони столиці, які потерпають найбільше через відсутність світла — Finance.ua
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Названо райони столиці, які потерпають найбільше через відсутність світла

Енергетика
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Як написав директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко в Facebook, сьогодні у Києві стало трохи краще.
Розподіл такий: лівий берег столиці — дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії.
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Завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Їм мали подати хоча би кілька годин світла.
Але найважливіше: відновлювальні роботи продовжуються.
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«І я дуже вдячний тим, хто віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт. Пишаюся мати таких колег, пишаюся бути причетним до енергетичної галузі. Ми не дамо ворогу жодного шансу погасити Україну! З днем енергетика!»- написав він вчора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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