Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду — Finance.ua

Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду
Україні потрібно протягом опалювального сезону імпортувати близько 2 млрд кубометрів газу. Це потребує значних фінансових ресурсів.
Про це свідчить Меморандум з МВФ.
«Потреба в імпорті щонайменше 2 млрд кубометрів газу в найближчі місяці для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії створює тиск на фінанси Нафтогазу», — йдеться в листі.
Крім того, уряд вже надає непряму фінансову підтримку «Нафтогазу» у формі зниження ренти на газ, а також відшкодовує групі витрати, пов’язані з покладанням спеціальних обов’язків щодо надання суспільних послуг (ПСО).
«У разі несприятливого сценарію, за яким потребуватимуться більші обсяги імпорту газу, ми забезпечимо мобілізацію коштів з відповідних джерел фінансування», — йдеться в Меморандумі.
Довідка Finance.ua:
- Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною