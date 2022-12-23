Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду — Finance.ua
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Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду

Енергетика
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Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду
Скільки Україні потрібно купити газу на опалювальний сезон: прогноз уряду
Україні потрібно протягом опалювального сезону імпортувати близько 2 млрд кубометрів газу. Це потребує значних фінансових ресурсів.
Про це свідчить Меморандум з МВФ.
«Потреба в імпорті щонайменше 2 млрд кубометрів газу в найближчі місяці для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії створює тиск на фінанси Нафтогазу», — йдеться в листі.
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Крім того, уряд вже надає непряму фінансову підтримку «Нафтогазу» у формі зниження ренти на газ, а також відшкодовує групі витрати, пов’язані з покладанням спеціальних обов’язків щодо надання суспільних послуг (ПСО).
«У разі несприятливого сценарію, за яким потребуватимуться більші обсяги імпорту газу, ми забезпечимо мобілізацію коштів з відповідних джерел фінансування», — йдеться в Меморандумі.

Довідка Finance.ua:

  • Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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