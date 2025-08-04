Названо найскладніший у ремонті автомобіль — Finance.ua

Названо найскладніший у ремонті автомобіль 04.08.2025, 00:09 — Технології&Авто

Названо найскладніший у ремонті автомобіль

Автомобільний експерт Майк Брюер каже, що вживані автомобілі стало «важче ремонтувати» останніми роками, оскільки, за його словами, люди радше куплять ще один автомобіль, ніж відремонтують старий.

Зірка серіалу «Дилери Вілера» Майк Брюер назвав один автомобіль, який «майже неможливо полагодити». На його думку, це Audi A2, який має не тільки спірні технічні рішення, але й неоднозначну зовнішність.

Зазначимо, телеведучий зробив собі ім’я, купуючи вживані автомобілі та ремонтуючи їх для перепродажу.

Брюер вважає, що сучасні автомобілі стають дедалі складнішими в ремонті. Він каже, що ця тенденція почалася з Audi A2, де водії не могли відкрити капот автомобіля, натомість маючи доступ до «сервісного люка».

Він каже, що зараз людство живе в «суспільстві одноразового використання», і, водії більше схильні обмінювати свої автомобілі, ніж утримувати їх у належному стані.

У подкасті Talkin' Shop він сказав: «У мій час чи часи вашого тата, коли ви купували нову машину або майже нову вживану, ви мили її кожні вихідні, кожні три місяці міняли оливу, міняли фільтр, пилососили та чистили».

«Ми продаємо автомобілі, яким шість місяців, один рік, і вони можуть повернутися через шість місяців, і вони ніколи не бачили автомийку. Ніколи не міняли масляний фільтр, ніколи не використовували склоомивач».

Однак Майк вважає, що виробники навмисно ускладнили обслуговування автомобілів.

«Я думаю, що Audi почала з A2, коли вони навмисно зробили цей автомобіль без капота. Все, що можна було зробити, це залити воду спереду для омивача скла. Обслуговувати автомобіль самостійно було майже неможливо, і тоді інші виробники наслідували цей приклад», — каже експерт.

Майк каже, що деякі автомобілі зараз являють собою «море пластикових покриттів» під капотом.

Він додав: «Виробники кажуть: „Не чіпайте його, залиште його в спокої, поверніть нам, і ми з вас візьмемо плату“ або „Не чіпайте його та чекайте, поки він помре“».

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Однак телевізійний експерт каже, що автомобілі можуть «їздити вічно», якщо за ними «правильно доглядати». Він вказує на вантажівки, які зазвичай мають величезний пробіг між капітальними ремонтами.

Він пояснив, що класичні автомобілі часто можуть служити довше, якщо їх відновити з використанням сучасних деталей належної якості. Конструкція машин, випущених 30−40 років тому, значно надійніша, ніж у сучасних авто. При цьому якість та властивості сучасних витратних матеріалів та запчастин набагато кращі ніж раніше. Це дає змогу зробити класичні автомобілі майже вічними.

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