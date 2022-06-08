Названо найпопулярніші у світі моделі авто — Finance.ua

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Названо найпопулярніші у світі моделі авто

Вчора 02:13Технології&Авто
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Аналітичне агентство focus2move опублікувало рейтинг найпопулярніших моделей автомобілів на світовому ринку.
Найпопулярнішим автомобілем у світі за підсумками першого кварталу поточного року стала японська модель Toyota Corolla. З початку року цю модель купили 275 тисяч разів. Це на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
На другому місці, піднявшись за рік відразу на сім рядків, опинився електричний седан Tesla Model 3: загальносвітовий обсяг його реалізації становив 256 тис. машин (+130,9%).
Замикає топ-3 популярний в Україні кросовер Toyota RAV4, який був проданий у кількості 224 тис. од. (-16,2%).
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Четверте місце із показником 173 тис. од. (-27,5%) — у пікапа Ford F-Series.
Також до «п’ятірки» потрапив кросовер Honda CR-V, який в першому кварталі 2022 року купили 169 тис. клієнтів (-18,3%).
Шоста сходинка у седана Toyota Camry — 161 тис. од. (+5,3%).
Також до топ-10 найпопулярніших машин світу увійшли електричний седан Tesla Model S (159 тис. шт.), пікап Toyota Hilux (145 тис. шт.), електричний кросовер Tesla Model Y (136 тис. шт.) та пікап Chevrolet Silverado, чиї продажі у першому кварталі поточного року впали на 7,2%, до 135 тис. од.
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За матеріалами: Ampercar
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