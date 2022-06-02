Українці стали більше купувати нові авто: топ-10 марок — Finance.ua

Українці стали більше купувати нові авто: топ-10 марок

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

Українці стали більше купувати нові авто: топ-10 марок

В останній місяць весни 2022 року український автопарк поповнили 2,5 тис. нових легкових авто, що удвічі більше, ніж у попередньому місяці. Однак це на 70% менше за результат травня минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Топ-5 лідерів:

лідером травня стала марка Toyota. Впродовж місяця свою першу реєстрацію пройшли 411 машин цієї японської марки, що на 63% менше, ніж рік тому;

друге місце у Renault, показник продажів якої у порівнянні з травнем 2021 року зменшився на 73% до 289 шт.;

третю сходинку рейтингу посіла Skoda. За місяць 187 нових авто цього бренду поповнили український автопарк, це на 70% менше, ніж торік;

на четвертій позиції із 169 реєстраціями нових легкових авто марка Volkswagen. Відносно свого результату річної давнини реалізація фольксвагенів в Україні впала на 57 відсотків;

замикає п’ятірку лідерів Hyundai — 161 авто (-61%).

Також до десятки найпопулярніших марок травня в цьому році потрапили: BMW — 133 шт. (-47%);Nissan — 119 шт. (-71%); KIA — 115 шт. (-82%); Mitsubishi — 109 шт. (-67%); Mercedez-Benz — 98 шт. (-63%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 136 реєстрацій.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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