Названо найнадійніші преміальні автомобілі з пробігом — Finance.ua

Названо найнадійніші преміальні автомобілі з пробігом Сьогодні 04:42 — Технології&Авто

Названо найнадійніші преміальні автомобілі з пробігом

Lexus IS 2022 року був визнаний найнадійнішим преміальним автомобілем з пробігом, згідно з експертами видання HotCars

Цей японський седан відзначається не лише високим рівнем надійності, але й доступним технічним обслуговуванням, що робить його привабливим вибором для покупців.

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Модель Lexus IS, яка пропонується з трьома різними силовими установками на вибір, отримала від експертів 90 балів зі 100 за надійність. При цьому середні витрати на технічне обслуговування протягом перших 10 років експлуатації становлять лише 5 680 доларів, що підкреслює економічність цього автомобіля.

На другому місці в рейтингу найнадійніших преміальних авто опинився інший представник марки Lexus — модель ES 2017 року з гібридним силовим агрегатом на базі 4-циліндрового бензинового двигуна. Цей автомобіль отримав рейтинг надійності 89 балів зі 100, а витрати на його технічне обслуговування складають всього 570 доларів на рік.

Третє місце зайняв кросовер Lexus RX 2020 року, який отримав 87 балів зі 100 можливих. Володіти цим авто вигідно, оскільки за перші 10 років витрати на технічне обслуговування не перевищують 7 398 доларів, що робить його дуже привабливим для власників.

Також до списку найнадійніших преміальних автомобілів з пробігом увійшли такі моделі: BMW 4 Series 2018, Genesis G80 2018, Porsche Macan 2021, Audi A3 2018, Cadillac XT5 2022, Mercedes-Benz GLE Class 2018, BMW 3 Series 2020, BMW 7 Series 2020 та Mercedes-Benz E-Class 2018 року.

MMR За матеріалами:

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