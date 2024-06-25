Найпопулярніші автомобілі на світовому ринку — Finance.ua

Найпопулярніші автомобілі на світовому ринку Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Найпопулярніші автомобілі на світовому ринку

У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у 2024 році (з січня по квітень) домінують автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Як купити авто зі США

«Лідерську позицію повернула собі Toyota Corolla. Водночас, попит на фаворита минулого року — електромобіль Tesla Model Y впав майже на 30%», — сказано в повідомленні.

10 моделей нових легковиків на світовому ринку, за версією focus2move:

1. Toyota Corolla — 367 120 од. (+11,3%);

2. Toyota RAV4 — 325 704 од. (+29,4%);

3. Ford F-Series — 259 191 од. (-7,8%);

4. Chevrolet Silverado — 244 779 од. (+13,4%);

5. Honda CR-V — 241 384 од. (+29,0%);

6. Tesla Model Y — 240 874 од. (-29,6%);

7. Hyundai Tucson — 195 595 од. (-1,6%);

8. Ram Pick-Up — 191 993 од. (+12,0%);

9. Toyota Camry — 187 313 од. (-1,5%);

10. Kia Sportage — 175 769 од. (+9,6%).

Нагадаємо, аналітики порталу auto. ria підбили підсумки травня: втративши за місяць майже 10% попиту (1270 угод купівлі-продажу — на 125 менше, ніж у квітні), дизельні авто небезпечно близько підпустили до своєї другої позиції на українському ринку (першими залишаються нові бензинові авто) техніку, яка на додачу до викопного пального може підживлюватись ще й електроенергією (1217 бензоелектричних і дизель-електричних авто за місяць).

Неважливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об’єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.