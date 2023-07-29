Названо найкращі сімейні електромобілі 2023 року (фото) — Finance.ua

Названо найкращі сімейні електромобілі 2023 року (фото) 29.07.2023, 02:01 — Технології&Авто

Експерти назвали десять найкращих електромобілів 2023 року, які чудово підходять для великої родини. Ці моделі мають високий рівень практичності та великий запас ходу. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Електромобілі поступово витісняють з ринку традиційні автомобілі з ДВЗ. Вони екологічніші та дешевші в обслуговуванні.

Зараз більшість великих автовиробників пропонують повністю електричні авто. Попри це вибрати відповідну модель не так і просто. Експерти вирішили спростити завдання та виділили 10 моделей, на які варто звернути увагу.

Топ 10 найкращих сімейних електромобілів 2023 року:

10. BYD Atto 3

Китайський електрокросовер BYD Atto 3 став першою моделлю бренду, яка з’явилася в Європі. Статистика продажів свідчить про те, що виробник не дарма зробив ставку саме на цей ринок.

У Європі BYD Atto 3 доступний тільки з електромотором потужністю 201 к.с. і акумуляторною батареєю місткістю 60,5 кВт⋅год. Цього достатньо, щоб проїхати до 420 км на одному заряді.

9. Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB є повністю електричною версією кросовера GLB. Ця модель доступна в семимісному виконанні та пропонує преміальний інтер'єр.

На другому ряду сидінь достатньо місця для дорослих пасажирів. Третій ряд буде комфортним тільки для дітей.

На вибір доступні кілька модифікацій кросовера потужністю від 225 до 292 к.с. Запас ходу становить до 495 км на одному заряді.

8. Audi Q4 E-tron Quattro

Audi Q4 E-tron розділяє платформу з дешевшим електрокросовером Volkswagen ID.4. Проте обидві моделі сильно відрізняються одна від одної.

Audi Q4 E-tron входить до сегмента преміальних електромобілів і пропонує високий рівень комфорту. Для любителів купеподібних кросоверів доступний варіант Sportback.

Електрокросовер запропонований у кількох версіях потужністю від 170 до 300 к.с. Модель здатна проїхати близько 480 км на одному заряді.

7. Nissan Ariya

У Nissan роблять велику ставку на електрокросовер Ariya. Він уособлює наступне покоління електричних моделей бренду.

Nissan Ariya приваблює своїм елегантним дизайном і передовими технологіями. Експерти також зазначили високу якість збірки електрокросовера.

Nissan Ariya доступний у Європі в модифікаціях від 218 до 394 к.с. Запас ходу електрокара становить до 529 км.

6. Tesla Model Y

Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі за підсумками продажів за першу половину 2023 року. У цьому заслуга грамотного маркетингу моделі, а також великого запасу ходу.

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У Європі Tesla Model Y можна купити в кількох версіях потужністю від 300 до 534 к.с. Електрокросовер у модифікації Long Range здатний проїхати понад 600 км на одному заряді.

5. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим електромобілем у лінійці німецького бренду. Покупців приваблює невисока вартість моделі та її характеристики.

Експерти заявили, що всередині Volkswagen ID.4 досить багато місця. Це практичний електрокросовер із сучасними системами безпеки.

Покупці можуть обрати різні версії моделі потужністю від 148 до 300 к.с. Запас ходу становить до 528 км.

4. Ford Mustang Mach-E

Коли Ford Mustang Mach-E тільки був представлений публіці, багато автолюбителів були обурені тим, що культову назву отримав електрокросовер. Проте в Ford зробили все можливе, щоб новинка знайшла свого покупця.

Ford Mustang Mach-E має стильний дизайн і практичний салон. Також модель відрізняється багатим оснащенням навіть у базових комплектаціях.

На вибір доступні кілька модифікацій кросовера потужністю від 269 до 487 к.с. Запас ходу становить до 610 км на одному заряді.

3. Kia EV6

Kia EV6 сильно виділяється на тлі конкурентів завдяки стильному дизайну і красивому інтер'єру. Також радує багате оснащення моделі.

Електрокросовер доступний у кількох версіях потужністю від 170 до 585 к.с. Модель здатна проїхати до 528 км на одному заряді.

2. Skoda Enyaq iV

Стильний електрокросовер Skoda Enyaq iV розділяє платформу з Volkswagen ID.4 та Audi Q4 E-tron, але має більш стильний дизайн. Ще однією особливістю моделі є продуманий інтер'єр.

Покупці можуть обрати різні версії кросовера потужністю від 148 до 300 к.с. Запас ходу становить до 536 км на одному заряді.

1. Hyundai Ioniq 5

Лідером рейтингу став стильний електрокросовер Hyundai Ioniq 5. Також модель має приємну керованість і практичний інтер'єр.

На вибір доступні кілька модифікацій моделі потужністю від 170 до 325 к.с. Пізніше в продаж надійде і заряджена версія N потужністю 650 к.с. Модель здатна проїхати близько 575 км на одному заряді.

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