Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році — Finance.ua

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році Сьогодні 17:02 — Фондовий ринок

Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році

Британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році змінився лідер серед авіаперевізників.

Як повідомляє Skytrax, результати були отримані за допомогою онлайн-опитування клієнтів, яке тривало з вересня 2022 року по травень 2023 року. В опитуванні взяли участь понад 100 клієнтів з різних країн.

«Singapore Airlines було визнано найкращою авіакомпанією світу на церемонії нагородження World Airline Awards 2023. Це вже вп’яте за 23-річну історію нагородження», — йдеться в повідомленні.

Друге місце посіла Qatar Airways, третє - ANA All Nippon Airways, четверте — Emirates, п’яте — Japan Airlines.

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Крім того, в Європі домінувала Turkish Airlines, отримавши чотири нагороди, включно з титулом «Найкраща авіакомпанія Європи».

Топ-10 найкращих авіакомпаній світу:

1. Singapore Airlines (національна авіакомпанія Сінгапуру);

2. Qatar Airways (національна авіакомпанія Катару);

3. ANA All Nippon Airways (авіакомпанія Японії);

4. Emirates (авіакомпанія, що базується в Дубаї);

5. Japan Airlines (національна авіакомпанія Японії);

6. Turkish Airlines (авіаперевізник Туреччини);

7. Air France (французький національний авіаперевізник);

8. Cathay Pacific (флагманська авіакомпанія Гонконгу);

9. EVA Air (тайваньська міжнародна авіакомпанія);

10. Korean Air (найбільша авіакомпанія Південної Кореї).

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Відзначимо стрімке падіння Qantas Airways у рейтингу — найбільший австралійський перевізник опустився з 5 місця минулого року одразу на 12 позначок, зайнявши в цьогорічному рейтингу 17 місце.

У другій десятці опинилися авіакомпанії:

11. Hainan Airlines (китайська авіакомпанія), +3 місця в рейтингу в порівнянні з 2022 роком;

12. Swiss Int’l Air Lines (авіалінії Швейцарії), -2 сходинки;

13. Etihad Airways (національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів), -1 місце;

14. Iberia (найбільший авіаперевізник Іспанії), +11 сходинок;

15. Fiji Airways (національна авіакомпанія Фіджі), +21 місце;

16. Vistara (індійська авіакомпанія), +4 місця;

17. Qantas Airways (австралійська національна авіакомпанія), -12 позицій;

18. British Airways (найбільша авіакомпанія Великої Британії), -7 сходинок;

19. Air New Zealand (найбільший авіаперевізник Нової Зеландії), +11 місць;

20. Delta Air Lines (авіакомпанія Сполучених Штатів Америки), +4 позиції.

Випали з ТОП-20 кращих такі авіакомпанії, як німецька Lufthansa (цього року вона на 21 місці, -6 у рейтингу); британська Virgin Atlantic (22 місце, -3 за рік); нідерландська KLM Royal Dutch Airlines (25 місце, -8 сходинок) і китайська China Southern Airlines (26 позиція, -13 за рік).

Українські авіаперевізники у цьогорічний рейтинг ТОП-100, на жаль, не потрапили.

УНІАН За матеріалами:

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