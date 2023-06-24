Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році — Finance.ua
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Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році

Фондовий ринок
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Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
Британське агентство Skytrax опублікувало щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році змінився лідер серед авіаперевізників.
Як повідомляє Skytrax, результати були отримані за допомогою онлайн-опитування клієнтів, яке тривало з вересня 2022 року по травень 2023 року. В опитуванні взяли участь понад 100 клієнтів з різних країн.
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«Singapore Airlines було визнано найкращою авіакомпанією світу на церемонії нагородження World Airline Awards 2023. Це вже вп’яте за 23-річну історію нагородження», — йдеться в повідомленні.
Друге місце посіла Qatar Airways, третє - ANA All Nippon Airways, четверте — Emirates, п’яте — Japan Airlines.
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Крім того, в Європі домінувала Turkish Airlines, отримавши чотири нагороди, включно з титулом «Найкраща авіакомпанія Європи».

Топ-10 найкращих авіакомпаній світу:

1. Singapore Airlines (національна авіакомпанія Сінгапуру);
2. Qatar Airways (національна авіакомпанія Катару);
3. ANA All Nippon Airways (авіакомпанія Японії);
4. Emirates (авіакомпанія, що базується в Дубаї);
5. Japan Airlines (національна авіакомпанія Японії);
6. Turkish Airlines (авіаперевізник Туреччини);
7. Air France (французький національний авіаперевізник);
8. Cathay Pacific (флагманська авіакомпанія Гонконгу);
9. EVA Air (тайваньська міжнародна авіакомпанія);
10. Korean Air (найбільша авіакомпанія Південної Кореї).
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Відзначимо стрімке падіння Qantas Airways у рейтингу — найбільший австралійський перевізник опустився з 5 місця минулого року одразу на 12 позначок, зайнявши в цьогорічному рейтингу 17 місце.

У другій десятці опинилися авіакомпанії:

11. Hainan Airlines (китайська авіакомпанія), +3 місця в рейтингу в порівнянні з 2022 роком;
12. Swiss Int’l Air Lines (авіалінії Швейцарії), -2 сходинки;
13. Etihad Airways (національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів), -1 місце;
14. Iberia (найбільший авіаперевізник Іспанії), +11 сходинок;
15. Fiji Airways (національна авіакомпанія Фіджі), +21 місце;
16. Vistara (індійська авіакомпанія), +4 місця;
17. Qantas Airways (австралійська національна авіакомпанія), -12 позицій;
18. British Airways (найбільша авіакомпанія Великої Британії), -7 сходинок;
19. Air New Zealand (найбільший авіаперевізник Нової Зеландії), +11 місць;
20. Delta Air Lines (авіакомпанія Сполучених Штатів Америки), +4 позиції.
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Випали з ТОП-20 кращих такі авіакомпанії, як німецька Lufthansa (цього року вона на 21 місці, -6 у рейтингу); британська Virgin Atlantic (22 місце, -3 за рік); нідерландська KLM Royal Dutch Airlines (25 місце, -8 сходинок) і китайська China Southern Airlines (26 позиція, -13 за рік).
Українські авіаперевізники у цьогорічний рейтинг ТОП-100, на жаль, не потрапили.

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За матеріалами:
УНІАН
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