Авіакомпанія Ryanair відзвітувала про рекордний річний прибуток — Finance.ua

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Авіакомпанія Ryanair відзвітувала про рекордний річний прибуток

Фондовий ринок
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Авіакомпанія Ryanair відзвітувала про рекордний річний прибуток
Авіакомпанія Ryanair відзвітувала про рекордний річний прибуток
Ірландська авіакомпанія Ryanair відзвітувала про майже рекордний прибуток у 1,43 мільярда євро ($1,57 мільярда) за фінансовий рік, повідомивши, що з обережним оптимізмом очікує помірного зростання прибутку в наступні 12 місяців за рахунок збільшення попиту на авіаперевезення влітку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що чистий прибуток Ryanair за рік, що завершився 31 березня, склав 1,31 млрд євро в порівнянні зі збитком у розмірі 240 млн євро роком раніше.
З початку року капіталізація Ryanair підскочила на 28% і становить 17,81 млрд євро.
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Крім того, найбільша європейська авіакомпанія очікує зростання трафіку на 10% цього року.
За рік, що закінчився 31 березня, Ryanair перевіз рекордну кількість пасажирів — 168,6 мільйона людей, побивши допандемійний рекорд у 149 мільйонів. Авіакомпанія підтвердила, що сподівається збільшити кількість пасажирів до 185 мільйонів цього фінансового року.
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Коефіцієнт завантаження літаків минулого фінроку склав 93% проти 82% роком раніше.
«Немає сумнівів у тому, що люди, які були ув’язнені протягом двох років COVID, повертаються подорожувати. Вони сприймають подорожі не як розкіш, а як необхідну річ, і сім'ї повертаються на пляжі Європи цього літа» — заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі.
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Однак він додав, що велике відставання в поставках літаків, ймовірно, стримуватиме зростання пропускної здатності Європи ще щонайменше на чотири роки та створить «величезні можливості для зростання» для Ryanair, оскільки вона додасть 110 нових літаків Boeing протягом наступних трьох років.

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