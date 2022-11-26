Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році — Finance.ua
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Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році

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Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році
Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році
Румунія, Болгарія та Албанія визнані найдешевшими країнами Європи для життя у 2023 році.
Як пише schengenvisainfo , при виборі країни для переїзду важливо враховувати також співвідношення вартості життя якості, і в цьому контексті вибір може впасти на шість країн Східної Європи.
Найдешевші країни Європи для життя у 2023 році:

1. Румунія

З одними з найнижчих цін на проживання у Східній Європі країна є популярним місцем переїзду для багатьох іноземців з низки причин: привітні люди, дешева їжа, доступні гідні умови життя та гарна країна. Орієнтовна вартість життя на одну особу в Румунії становить 499 доларів на місяць без урахування орендної плати за житло.
Місячна вартість житла у столиці Бухаресті становить 200-300, в інших містах — 150-200 доларів, студіо коштуватиме в середньому 75 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 115 доларів, а місячний проїзний — 18 доларів. Мінімальна зарплата у Румунії — 472 долари.
Найдешевшими для життя містами Румунії є Тімішоара, Клуж-Напока, Констанца та Сібіу.

2. Болгарія

Якщо ви шукаєте недорогу сільську нерухомість або розкішну міську квартиру, ви гарантовано знайдете в Болгарії те, що відповідає вашим потребам та бюджету. Орієнтовна вартість життя на одну особу у Болгарії становить близько 506 доларів на місяць без урахування орендної плати.
Оренда житла у столиці Софії коштуватиме в середньому 350-500 доларів на місяць, за її межами — 175-200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 110 доларів на місяць, місячний проїзний коштує приблизно 27 доларів, а мінімальна зарплата тут — 372 долари.
Найдешевшими для життя містами Болгарії є Велико Тирново, Пловдів, Варна та Бургас.
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3. Албанія

Природа, що захоплює дух, і доступні умови життя зробили країну привабливою для багатьох іноземців. Орієнтовна вартість життя для однієї людини в Албанії складає приблизно 420 доларів на місяць без урахування орендної плати.
У столиці Тирані місяць оренди житла коштуватиме в середньому 400 доларів, а в інших містах — 150-250 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 80 доларів, а місячний проїзний — 11 доларів. Мінімальна зарплата в Албанії — 281 долар.
Найдешевше в Албанії жити в таких містах як Тірана, Дуррес, Саранда та Влера.
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За матеріалами:
УНІАН
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