Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка) — Finance.ua

Названо найбільш «тихі» пляжі в світі (інфографіка) Сьогодні 18:12 — Світ

Аналітики проаналізували мільйони загальнодоступних відгуків мандрівників на Tripadvisor для 500 найкращих пляжів Америки та 100 найкращих пляжів у кожній країні світу.

Про це йдеться в статті hawaiianislands.com.

Також підрахували частку відгуків англомовних мандрівників, які містили фразу «спокійна вода/и», щоб виявити пляжі з найспокійнішою водо

Бебі-Біч на Мауї, Гаваї

Цей пляж має найспокійнішу воду з усіх пляжів у світі — 27,82% загальнодоступних відгуків згадують його спокійну воду.

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Насправді більшість американських пляжів із найспокійнішою водою можна знайти на Гаваях.

У Європі шість із 10 пляжів континенту з найспокійнішою водою знаходяться в Греції, а лідирує пляж Маратхі на Криті (16,17% відгуків згадують його спокійну воду).

У той час як бразильські пляжі домінують у південноамериканському рейтингу, Пунта-дель-Есте в Уругваї має найспокійнішу воду на континенті (17,60% відгуків згадують його спокійну воду).

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Пляж Тен-Бей в Ельютері, Багамські острови

Цей пляж є наступним найкращим пляжем (22,88% відгуків) за тихою водою, першим з кількох карибських пляжів, які входять до нашої десятки світових рейтингів.

«Такий чудовий пляж, як ідеальне зображення», — пише один рецензент.

«Вода зазвичай спокійна і мілка. Це як гігантський басейн. Чудово підходить для маленьких дітей, щоб грати або дорослих, щоб відпочити на поплавці!»

Через розташування Багамських островів на підводних берегах вода навколо приблизно 700 островів і рифів, які складають країну, досить мілка.

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В Європі

Греція може похвалитися більш ніж половиною з десятки найкращих пляжів Європи зі спокійною водою. На вершині знаходиться пляж Маратхі в Маратхі, Крит, про який 16,17% відгуків, залишених громадськістю, згадують його спокійну воду.

Розташований у затоці Суда, цей пляж природним чином захищений від бурхливих хвиль і сильних вітрів, які зустрічаються на інших пляжах поблизу, і туристи не можуть натішитися.

Крім

Крім Греції високе місце займають португальські та іспанські пляжі. Найкращим пляжем зі спокійною водою в Португалії є пляж Фос-ду-Арелью (Лагуна) у Фос-ду-Арелью, округ Лейрія (9,60% відгуків), розташований на березі спокійної лагуни, яка живиться Атлантичним океаном.

«У лагуні вода спокійна і «безпечніша», — зазначає один рецензент. «За винятком припливу, коли течія досить сильна. На березі океану звичайна сильна течія та хвилі, які не для дітей чи звичайного плавця».

Пляжі Шрі-Ланки очолюють рейтинг найкращих пляжів зі спокійною водою в Азії

Три пляжі Шрі-Ланки очолюють нашу десятку пляжів із найспокійнішою водою в Азії. Загальну корону займає пляж Пасікуда (11,08% відгуків згадують його спокійну воду), описаний одним туристом як «4-кілометрова ділянка піску, яка є баченням спокою». Наступний найкращий пляж розташований приблизно за 365 км на краю острова: пляж Касуаріна в Джафні (9,78% відгуків).

«Справді спокійна вода приблизно на 50 метрів», — коментує турист.

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