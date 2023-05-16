Названо найбільш прибуткові та збиткові банки у I кварталі — Finance.ua

Названо найбільш прибуткові та збиткові банки у I кварталі Сьогодні 10:01 — Фондовий ринок

Названо найбільш прибуткові та збиткові банки у I кварталі

Найбільш прибутковим українським банком в січні - березні 2023 року став ПриватБанк , який заробив 16,04 млрд грн. Найбільший збиток в цей період отримав Мотор-Банк — 25,4 млн грн.

Про це йдеться в звітності банків за I квартал.

Із 65 банків збитки були лише у 5 банків. Сумарно на 39,8 млн грн.

Втрати були в Мотор-Банку (-25,4 млн грн), БТА Банку (-8,06 млн грн), Правекс Банку (-4,84 млн грн), Українського банку реконструкції та розвитку (-0,89 млн грн), Альпарі Банку (-0,64 млн грн).

Прибуткові 60 установ заробили в січні - березні сумарно 34,096 млрд грн.

В десятку найбільш прибуткових банків увійшли:

1. ПриватБанк (16,043 млрд грн).

3. Райффайзен Банк (2,061 млрд грн).

4. Укрсиббанк (1,747 млрд грн).

6. ОТП Банк (1,459 млрд грн).

7. Укргазбанк (1,434 млрд грн).

9. Сенс Банк (1,194 млрд грн).

10. Укрексімбанк (1,135 млрд грн).

Фінансовий результат усіх державних банків становив 20,7 млрд грн, банків іноземних банківських груп — 9 млрд грн, банків з приватним капіталом — 4,35 млрд грн.

Сумарний прибуток банківської системи — 34,06 млрд грн.

Інфографіка: FinClub

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 583,5 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 336,8 млрд гривень.

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