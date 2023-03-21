Названо найбільш надійні китайські автобренди — Finance.ua

Названо найбільш надійні китайські автобренди 21.03.2023, 00:54 — Технології&Авто

Китайська мережа якості автомобілів опублікувала рейтинг якості автомобільних брендів Китаю за 2022 рік для автомобілів з ДВЗ та окремо — електричних. Чим нижча оцінка, тим вища якість.

В рейтингу представлені як окремі китайські марки, так і спільні підприємства. Тому в рейтингу позначені бренди світових виробників, хоча насправді це спільні компанії з китайцями.

Dongfeng-Honda посіла перше місце як найнадійніший автомобільний бренд у 2022 році. FAW-Volkswagen Jetta, GAC-Mitsubishi та Volvo — усі претендували на друге місце. До десятки найнадійніших брендів 2022 року також увійшли Hongqi, Dongfeng-Fengguang, GAC-Toyota, Cadillac, FAW-Toyota та FAW-Audi.

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Крім того, Geely, Wuling, Fujian Benz, Lynk & Co, FAW-Volkswagen, Buick, SAIC Maxus, Dongfeng Fengxing, Changan, Tank, Kairui, SAIC-GM Chevrolet, Wey, Changan Lincoln, Chery Land Rover, Changan Ford, Chery Jaguar, Changan Auchan, Zhengzhou Nissan, SAIC-Volkswagen, Haval, Dongfeng Fengshen, GAC Trumpchi та Roewe були вище середнього.

В нижній частині таблиці — Chery, FAW Bestune, Kaiyi, Changan Mazda, Chery Exeed, Beijing Hyundai і Beijing Benz; з Baojun, Chery Jetour, BAIC і SAIC Skoda у нижній четвірці.

Попри те, що Jetour склав ~15% від загального обсягу продажів Chery у 2022 році, він був третім найбільш ненадійним китайським брендом у 2022 році та має покращити свою якість для кращого досвіду клієнтів.

Серед екологічно чистих автомобілів GAC Aion, Arcfox, BYD, Geely Geometry, Neta, Feifan, NIO, Voyah, Weltmeister і Hycan увійшли до десятки найнадійніших нових енергобрендів у 2022 році.

China Automobile Quality Network є першою офіційною платформою моніторингу скарг щодо якості автомобілів у Китаї, спонсором якої є Державна адміністрація з регулювання ринку. У рейтингу оцінюються п’ять факторів: скарги та несправності, ризик дефектів, надійність, безпека та захист навколишнього середовища.

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