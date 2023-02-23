Названо моделі автомобілів, які витрачають найменше палива — Finance.ua

Названо моделі автомобілів, які витрачають найменше палива Сьогодні 19:04 — Технології&Авто

Якщо ви шукаєте автомобілі, які реалізують найбільше палива, які є економічними і мають найкращу паливну ефективність, то ось кілька автомобілів, які можуть вас зацікавити:

Toyota Prius — цей гібридний автомобіль є одним з найбільш популярних на ринку завдяки своїй вражаючій паливної економії. За даними US Department of Energy, він забезпечує 4.4 л. на 100 км у міському циклі та 4.7 л. палива на шосе. Hyundai Ioniq — це гібридний автомобіль, який демонструє вражаючу паливну ефективність нарівні з Toyota Prius. Він забезпечує 4.1 л. на 100 км у міському циклі та 4.0 л. на шосе. Honda Insight — це гібридний автомобіль, який виходить зі своїм паливним розходом до 4.3 л. на 100 км у міському циклі та 4.8 л. на шосе. Toyota Corolla — це автомобіль з бензиновим двигуном, який демонструє чудову паливну економію. Він забезпечує 7.6 л. на 100 км у міському циклі та 6.2 л. на шосе. Mazda CX-5 — це кросовер, який має досить високу паливну ефективність в порівнянні з іншими автомобілями цього класу. Він забезпечує 6.2 л. на 100 км у міському циклі та 5.8 л. на шосе.

Важливо зазначити, що рівень паливної ефективності може залежати від різних факторів, включаючи спосіб водіння, умови дороги та інших факторів. Реальний паливний розхід може відрізнятися від заявленого виробником.

Існує кілька способів, які можуть допомогти зекономити розхід палива на автомобілі:

Правильна їзда

Швидка їзда та різкі рухи на дорозі можуть споживати багато палива. Щоб зекономити паливо, потрібно їздити рівномірно та утримувати оптимальну швидкість. Також потрібно уникати гальмування та різких рухів на дорозі.

Читайте також ТОП-10 найбільш економних нових авто з бензиновими двигунами

Перевірка тиску в шинах

Перевірка тиску в шинах є важливим елементом збереження палива. Недостатній тиск у шинах може збільшити опір руху та споживання палива.

Регулярне обслуговування

Регулярне обслуговування автомобіля може покращити роботу двигуна та зменшити споживання палива. Переконайтеся, що масло та інші рідини автомобіля змінюються вчасно, та що двигун налаштований правильно.

Використання кліматичної установки

Використання кліматичної установки може споживати багато палива. Якщо можливо, використовуйте систему кондиціонування повітря в обмеженому режимі або взагалі уникайте її використання, особливо при низьких швидкостях.

Зменшення ваги автомобіля

Зайвий вантаж у автомобілі може підвищити споживання палива. Видаліть з автомобіля зайві предмети, які не потрібні для подорожі, щоб зменшити вагу автомобіля.

Використання палива високої якості

Використовуйте паливо високої якості та з відповідним октановим числом, оскільки це може зменшити споживання палива.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua пропонує послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Avtosota За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.