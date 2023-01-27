ТОП-10 найбільш економних нових авто з бензиновими двигунами — Finance.ua

ТОП-10 найбільш економних нових авто з бензиновими двигунами Сьогодні 20:32 — Технології&Авто

ТОП-10 найбільш економних нових авто з бензиновими двигунами

Експерти визначили найбільш економні нові автомобілі з бензиновими двигунами. Вони витрачають менше ніж 7 літрів пального на 100 км шляху.

Про це повідомили на сайті wheels.ca.

Щоб отримати автомобіль з невеликою витратою пального, автолюбителі часто вибирають гібридні моделі. Проте вони коштують дорожче за свої бензинові аналоги.

Експерти використали інструмент пошуку рейтингу споживання палива від Natural Resources Canada. Результати відсортували відповідно до комбінованого, міського та шосейного циклу.

Десятка нових бензинових автомобілів із найнижчою витратою палива

10. Nissan Kicks

Витрати пального:

по шосе — 6,6 л на 100 км;

у місті — 7,7 л на 100 км;

у змішаному циклі — 7,2 л на 100 км.

Кросовер Nissan Kicks оснащується 1,6-літровим двигуном потужністю 122 к. с. Версія з повним приводом має велике зчеплення з дорогою, але передньопривідна модифікація — економна.

9. Kia Rio

Витрати пального:

по шосе — 6,1 л на 100 км;

у місті — 7,2 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.

Одна з найменших моделей Kia оснащується 1,6-літровим двигуном потужністю 120 к. с. З механічною коробкою передач хетчбек витрачає лише 6,1 літри бензину на шосе.

8. Kia Forte

Витрати пального:

по шосе — 6,0 л на 100 км;

у місті — 8,2 л на 100 км;

у змішаному циклі — 7,2 л на 100 км.

Під капотом седана Kia Forte встановлений 2,0-літровий двигун потужністю 147 к. с. Він працює у парі з ефективним варіатором.

7. Nissan Sentra

Витрати пального:

по шосе — 6,0 л на 100 км;

у місті — 8,0 л на 100 км;

у змішаному циклі — 7,1 л на 100 км.

Седан Nissan Sentra оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 149 к. с. Силовий агрегат працює у парі з варіатором.

6. Honda Civic

Витрати пального:

по шосе — 6,0 л на 100 км;

у місті — 7,7 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,9 л на 100 км.

Honda пропонує два різні мотори для Civic. Вони відрізняються за потужністю, але витрати пального майже однакові. Тим не менш, більш економним є 2,0-літровий двигун потужністю 158 к. с., встановлений в комплектаціях LX і Sport.

Читайте також Рейтинг найдорожчих та найдешевших авто в Україні

5. Nissan Versa

Витрати пального:

по шосе — 5,9 л на 100 км;

у місті — 7,4 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.

Nissan Versa можна купити з механічною коробкою або автоматичною коробкою передач CVT. Обидві трансмісії працюють у парі з 1,6-літровим двигуном потужністю 122 к. с.

4. Volkswagen Jetta

Витрати пального:

по шосе — 5,7 л на 100 км;

у місті — 7,7 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,8 л на 100 км.

Седан Volkswagen Jetta оснащується 1,5-літровим двигуном, який розвиває потужність 158 к. с. Найекономічнішою є шестиступінчаста механічна коробка передач.

3. Toyota Corolla

Витрати пального:

по шосе — 5,7 л на 100 км;

у місті — 7,4 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.

Популярний седан Toyota Corolla оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 169 к. с. Варіатор дозволяє досягти витрати пального 5,7 літра на 100 км шляху по шосе.

2. Mitsubishi Mirage

Витрати ппального:

по шосе — 5,6 л на 100 км;

у місті — 6,6 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,2 л на 100 км.

Компактний хетчбек Mitsubishi Mirage оснащується 1,2-літровим двигуном потужністю 78 к. с. Його невелика вага дозволила досягти відмінної витрати пального.

1. Hyundai Elantra

Витрати пального:

по шосе — 5,5 л на 100 км;

у місті — 7,1 л на 100 км;

у змішаному циклі — 6,4 л на 100 км.

Седан Hyundai Elantra оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 147 к.с. Він працює в парі з варіатором, що дозволяє досягти чудової витрати пального.

Власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО чи будь-якого конкретного місця та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.