Рейтинг найдорожчих та найдешевших авто в Україні — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих та найдешевших авто в Україні Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Рейтинг найдорожчих та найдешевших авто в Україні

Експерти Інституту досліджень авторинку склали топ-15 моделей авто з найнижчою та найвищою середніми цінами.

До уваги брали лише масові автомобілі, кількість оголошень про продаж яких складала не менше 50. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі ультрадорогих чи супердешевих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.

Топ-15 найдешевших авто в Україні

За підсумками 2022 року, найдешевшим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» ЗАЗ-968 із середньою ціною $347 та середнім віком 34,9 року. Друге місце зайняв Москвич 2140 (середня ціна $413, середній вік 39 років), а третє — ще один Москвич, 412, із середнім віком 37,7 року та середньою ціною $420.

Загалом п’ятнадцятка найдешевших авто 2022 року за середньою ціною виглядає так:

ЗАЗ 968 — $347, середній вік 34,9 року; Москвич 2140 — $413, 39 років; Москвич 412 — $420, 37,7 року; Москвич 2125 — $425, 36,5 року; Москвич 408 — $495, 51,9 року; ЗАЗ 966 — $499, 43 роки; ИЖ 2125 — $499, 35,4 року; Москвич 412, $500, 41 рік; Москвич 2137, $500, 40,6 року; ВАЗ 2101 — $550, 42,3 року; ЗАЗ 1140 — $596, 25,5 року; ВАЗ 2102 — $600, 41,7 року; ИЖ 2715 — $600, 31,9 року; Москвич 402 — $600, 60,4 року; Москвич 403 — $600, 58,8 року.

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Примітно, що в 14 із 15 автомобілів найнижчого цінового сегмента в Україні середній вік зафіксований на рівні понад 30 років, а у половини (8 із 15) — взагалі понад 40 років. Наймолодшою виявилася «Таврія» ЗАЗ 1140 (25,5 року). Найстаршим — Москвич 402 (середній вік 60,4 року). Загалом усі найдешевші моделі на ринку у 2022 році — це спадок радянського автопрому, технічно та морально застарілий, котрий поступово заміщують імпортні авто з-за кордону.

Топ-15 найдорожчих авто в Україні у 2022 році

Найдорожчою моделлю серед вживаних автомобілів на ринку виявися BMW X7. Його середня ціна склала $93 999 за авто середнім віком 2,2 року. На другому місці опинився Audi Q8 (середня ціна $74 500, середній вік 2,7 року), а на третьому — Audi E-Tron ($67 000, 1,9 року).

П’ятнадцять найдорожчих авто осені 2022 року за середньою ціною:

BMW X7 — $93 999, середній вік 2,2 року; Audi Q8 — $74 500, 2,7 року; Audi E-Tron — $67 000, 1,9 року; Land Rover Range Rover Velar — $62 500, 3 роки; Mercedes-Benz GLS-Class — $59 500, 3,5 року; Tesla Model Y — $58 000, 1,1 року; Tesla Model X — $57 000, 4,5 року; Mercedes-Benz G-Class — $56 500, 11,5 року; Mercedes-Benz GLE-Class — $53 750, 4 роки; Porsche Macan — $46 450, 4,8 року; Volkswagen ID.4 — $39 900, 0,6 року; Tesla Model 3 — $39 450, 3 роки; Mercedes-Benz GLC-Class — $38 800, 4 роки; Mercedes-Benz V-Class — $38 000, 9,5 року; Jaguar F-Pace — $35 150, 4,1 року.

У переліку найдорожчих авто опинилися в основному елітні авто віком до 5 років. Перші чотири позиції — це автомобілі сегмента «майже нових» авто віком до 3 років.

Наймолодшим серед найдорожчих у 2022 році став Volkswagen ID.4 із середнім віком 0,6 року, тобто ці авто продають фактично новими, а найстарішим — Mercedes-Benz G-Class (середній вік 11,5 року).

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