Які автомобілі можуть примусово вилучати для потреб ЗСУ — Finance.ua

Які автомобілі можуть примусово вилучати для потреб ЗСУ Сьогодні 21:12 — Технології&Авто

Під час військового стану в Україні у громадян, підприємств, органів влади та самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться у законі «Про внесення зміни до статті 6 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ з військово-транспортного обов’язку».

Як мобілізують транспорт під час війни

У Положенні про військово-транспортний обов’язок, затвердженому урядовою постановою від 28 грудня 2000 р. № 1921, регулюється порядок мобілізації транспортних засобів.

Наразі щокварталу МВС подає до ТЦК (колишні військкомати) дані про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, що перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану.

У кого не можуть вилучити автомобілі

Особи та установи, у яких не мають права відчужувати автотранспорт:

дипломатичні та консульські установи інших країн;

представництва міжнародних та зарубіжних організацій;

іноземці та люди, які не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу громадську значимість;

підприємства, організації та установи, що виконують мобілізаційні завдання.

Як відбувається мобілізація авто

Уряд визначає необхідну для виконання мобілізаційних завдань кількість техніки та транспорту, а потім розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті — між районами та містами обласного підпорядкування. Згодом держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості автомобілів та іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Зауважимо, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК (військові). За законом, власники транспорту мають право вибрати, який автомобіль віддати для ЗСУ, а який залишити собі.

Під час процесу вилучення авто має бути:

задокументовано технічний стан та мобілізаційну готовність автомобіля,

його залишкову (балансову) вартість;

здійснено незалежну оцінку транспортного засобу (проводиться з ініціативи власника та за його кошти).

Що буде з транспортом після завершення воєнного стану

У вищезазначеному Положенні передбачено таке: «повернення підприємствам, установам та організаціям транспортних засобів та техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення».

Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій після скасування режиму воєнного стану можуть звернутися до ТЦК та написати заяву про повернення транспорту.

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