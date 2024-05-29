Названо країни Європи, які видали найбільше віз росіянам — Finance.ua

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Названо країни Європи, які видали найбільше віз росіянам

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Названо країни Європи, які видали найбільше віз росіянам
Названо країни Європи, які видали найбільше віз росіянам
Італія, Іспанія та Франція видали найбільше шенгенських віз росіянам у 2023 році.
Про це свідчать статистичні дані, опубліковані Єврокомісією.
Як випливає зі статистики, торік росія увійшла до першої п’ятірки країн за кількістю заяв на отримання шенгенських віз, разом із Китаєм, Туреччиною, Індією та Марокко. Загалом було подано 520 тис. заяв на візу від громадян рф, з яких відмови були тільки в 10,6% випадків.
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У Єврокомісії наголосили, що порівняно з 2019 роком частка відмов за заявками росіян зросла в 13 із гаком разів. Найбільше відмов росіяни отримали від Мальти (34,8%), Естонії (31,7%), Швеції (29,6%), Австрії (26,4%) і Німеччини (20,5%).
Якщо говорити про кількість виданих віз, то лідирують Італія (134 тис. за 9,2 тис. відмов), Франція (99,5 тис. віз і 9,5 тис. відмов) та Іспанія (96,8 тисяч виданих віз).
Нагадаємо, у березні Латвія наказала покинути територію країни тим громадянам рф, які не мають там посвідки на проживання. Тим, хто відмовиться, пригрозили депортацією.
За матеріалами:
УНІАН
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