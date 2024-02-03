Названо країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам — Finance.ua

Названо країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам
Греція, Угорщина та Іспанія є найбільш лояльними до громадян рф державами Європи, якщо оцінювати за кількістю виданих віз.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Зазначається, що найбільше запитів від росіян щодо оформлення бізнес-віз — 70% запитів — надходить саме до країн Євросоюзу. Але, якщо рахувати кожну країну окремо, то безумовним лідером є Китай. Вже потім йдуть запити про отримання французької та італійської віз.
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Загалом, за даними агентства ділового туризму «російський аероклуб», десятка країн, чиї візи є найбажанішими серед росіян, виглядає наступним чином:
- Китай;
- Франція;
- Італія;
- Індія;
- Ірландія;
- Австрія;
- Швейцарія;
- Гвінея;
- Іспанія;
- Угорщина.
Якщо ж рахувати не візові запити, а саме видані візи, то після Китаю тут лідирують Греція, Угорщина та Іспанія. І якщо Греція та Угорщина видають переважно одноразові візи на весь термін передбачуваної поїздки, то Іспанія зазвичай видає російським бізнесменам багаторазові візи з тривалим терміном дії.
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Зазначається, що ці три країни загалом дуже лояльні у процедурах оформлення віз росіянам. Вони охоче приймають візові заявки, строк розгляду заявок становить від 15 до 45 робочих днів, а вартість візи — усього близько 100 євро.
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