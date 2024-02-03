Названо країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам — Finance.ua

Названо країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам Вчора 23:05 — Світ

Названо країни Європи, які найохочіше видають візи росіянам

Греція, Угорщина та Іспанія є найбільш лояльними до громадян рф державами Європи, якщо оцінювати за кількістю виданих віз.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com

Зазначається, що найбільше запитів від росіян щодо оформлення бізнес-віз — 70% запитів — надходить саме до країн Євросоюзу. Але, якщо рахувати кожну країну окремо, то безумовним лідером є Китай. Вже потім йдуть запити про отримання французької та італійської віз.

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Загалом, за даними агентства ділового туризму «російський аероклуб», десятка країн, чиї візи є найбажанішими серед росіян, виглядає наступним чином:

Китай;

Франція;

Італія;

Індія;

Ірландія;

Австрія;

Швейцарія;

Гвінея;

Іспанія;

Угорщина.

Якщо ж рахувати не візові запити, а саме видані візи, то після Китаю тут лідирують Греція, Угорщина та Іспанія. І якщо Греція та Угорщина видають переважно одноразові візи на весь термін передбачуваної поїздки, то Іспанія зазвичай видає російським бізнесменам багаторазові візи з тривалим терміном дії.

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Зазначається, що ці три країни загалом дуже лояльні у процедурах оформлення віз росіянам. Вони охоче приймають візові заявки, строк розгляду заявок становить від 15 до 45 робочих днів, а вартість візи — усього близько 100 євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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