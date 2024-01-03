Фінляндія посилила візові вимоги — Finance.ua

Фінляндія посилила візові вимоги Сьогодні 13:10 — Світ

Фінляндія посилила візові вимоги

Фінляндія підвищила добову фінансову вимогу для мандрівників до 50 євро на день подорожі. Також країна ввела зобов’язання щодо підтримки візи Шенгенської зони стосовно утримання та розміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Посилення вимог до віз запроваджуються з січня цього року.

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У заяві фінського зовнішньополітичного відомства йдеться, що відтепер для короткострокового перебування мандрівник повинен мати 50 євро на день, проведений у Фінляндії, замість попередніх 30 євро.

«Ця вимога до капіталу застосовується до поїздок тривалістю менше ніж 90 днів», — йдеться у повідомленні.

Таке нововведення пояснюється зростанням вартості життя у Фінляндії.

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Крім того, з 1 січня країна починає застосовувати статтю 14.4 Візового кодексу Європейського Союзу, яка дозволяє запровадити зобов’язання щодо утримання та проживання.

«Після цього той факт, що громадянин Фінляндії або особа, яка проживає у Фінляндії з посвідкою на проживання, бере на себе зобов’язання фінансувати поїздку заявника на візу, може бути взято до уваги при розгляді візи», — розповіли у МЗС.

Також у фінському міністерстві додали, що особа, яка запрошує мандрівника, має заповнити форму зобов’язань щодо утримання «як додаток до візової заяви».

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