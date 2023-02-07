Названо країну, яка стала найбільшим покупцем російської нафти — Finance.ua

Названо країну, яка стала найбільшим покупцем російської нафти Сьогодні 11:44 — Енергетика

Названо країну, яка стала найбільшим покупцем російської нафти

Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив санкції проти кремля. У зв’язку з цим довідкова ціна на флагманську російську нафту марки Urals встановлюватиметься не в Європі.

Про це заявив генеральний директор російської нафтової компанії «Роснефть» Ігор Сєчін, повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми даними трейдерів і розрахунками Reuters, близько 70% партій російської нафти марки Urals, що відвантажуються в січні, прямує до Індії. Країна вже кілька місяців є провідним покупцем російського ґатунку, заповнивши нішу, залишену європейськими покупцями.

Виступаючи на енергетичній конференції в Індії, Сєчін, давній союзник президента росії володимира путіна, заявив, що ціна на російську нафту встановлюватиметься за межами Європи.

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«Якщо російська нафта не піде на європейський ринок, то референтної ціни немає. Референтні ціни формуватимуться там, де реально йдуть обсяги нафти», — сказав Сєчін.

З того часу, як майже рік тому росія вторглася в Україну, Захід поступово посилив санкції щодо російської нафти.

У грудні «Велика сімка», Європейський Союз та Австралія запровадили верхню межу цін на сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, щоб обмежити можливості москви фінансувати свої воєнні дії в Україні та зберегти стабільність на світовому ринку нафти.

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Євросоюз також заборонив закупівлі російської нафти, що доставляється танкерами морем.

За даними Мінфіну росії, середня ціна на російську нафту марки Urals у січні склала 49,48 долара за барель, що на 42% менше, ніж у січні 2022 року.

російський уряд обговорював, як розрахувати оподатковувану ціну на російську нафту після заборони ЄС на імпорт та відсутності надійного механізму формування цін.

москва покладається на доходи від нафти і газу — минулого року близько 11,6 трлн рублів (165 млрд доларів) — для фінансування своїх бюджетних видатків, і була змушена розпочати продаж міжнародних резервів, щоб покрити дефіцит, спричинений витратами на її війну проти України.

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