Названо експортні втрати від ударів рф по портах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо експортні втрати від ударів рф по портах

Казна та Політика
18
Названо експортні втрати від ударів рф по портах
Названо експортні втрати від ударів рф по портах
Через атаки російських агресорів на порти України і їх блокування наша країна втратила експортний потенціал майже на 3 млн тонн зернових на місяць.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
За його словами, під час сьогоднішньої нічної атаки росії на порти Рені та Ізмаїл в Одеській області було пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Сім водіїв госпіталізовані у важкому стані.
Читайте також
«З 18 липня в результаті атак росії на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портам Дунайського кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць», — написав міністр.
Він нагадав, що зараз порти Дунайського кластера — єдиний водний шлях для українського агроекспорту і якщо не захистити його потужними системами ППО, то наслідки будуть ще більшими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.