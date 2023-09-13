Названо експортні втрати від ударів рф по портах — Finance.ua

Названо експортні втрати від ударів рф по портах Сьогодні 20:30 — Казна та Політика

Названо експортні втрати від ударів рф по портах

Через атаки російських агресорів на порти України і їх блокування наша країна втратила експортний потенціал майже на 3 млн тонн зернових на місяць.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, під час сьогоднішньої нічної атаки росії на порти Рені та Ізмаїл в Одеській області було пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Сім водіїв госпіталізовані у важкому стані.

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«З 18 липня в результаті атак росії на порти України пошкоджено та частково знищено 105 об'єктів портової інфраструктури. Внаслідок ударів по портам Дунайського кластеру та блокування морських портів скорочено експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на майже 3 мільйони тонн на місяць», — написав міністр.

Він нагадав, що зараз порти Дунайського кластера — єдиний водний шлях для українського агроекспорту і якщо не захистити його потужними системами ППО, то наслідки будуть ще більшими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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