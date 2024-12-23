Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни

73
Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни
Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни
Є дві області в Україні, де рівень бідності не зріс порівняно з 2021 роком. Це Закарпатська та Чернівецька.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.
«Ці два регіони, які умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності», — сказала вона.
Читайте також
За її словами, в решті областей бідність зросла, просто по-різному. Помітно бідність зросла у північних областях — Чернігівській, Сумській.
Економіст розповіла, що в таких регіонах як Київ, Харків, Дніпро рівень бідності зріс не настільки суттєво.
«У середньому по Україні зростання становить 1,7 раза, а у цих регіонах — приблизно 1,3−1,5 раза. Тобто на 30−50%. Тобто вони меншою мірою постраждали. Саме за рахунок того, що вони і раніше були центром економічного тяжіння, і вони залишилися ними, незважаючи на близькість війни», — повідомила Черенько.
Читайте також
Економіст повідомила, що дуже важка ситуація в Херсоні, «бо там просто людям нема де працевлаштуватися». Окрім постійної дуже близької небезпеки бойових дій, вони ще мають великі проблеми в економічній ситуації.
Черенько нагадала, що Держстат зупинив усі обстеження на період воєнного часу. Тому немає офіційної статистики, що відбувається на рівні домогосподарства. Однак, наприкінці 2023 року за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ провели дослідження умов життя українських домогосподарств з методології, наближеної до методології Держстату. Черенько спирається на ці дані річної давності.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.