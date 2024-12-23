Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни — Finance.ua

Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни Сьогодні 15:15

Названо два регіони України, де не зріс рівень бідності під час війни

Є дві області в Україні, де рівень бідності не зріс порівняно з 2021 роком. Це Закарпатська та Чернівецька.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

«Ці два регіони, які умовно не постраждали від війни саме в контексті масштабів бідності», — сказала вона.

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За її словами, в решті областей бідність зросла, просто по-різному. Помітно бідність зросла у північних областях — Чернігівській, Сумській.

Економіст розповіла, що в таких регіонах як Київ, Харків, Дніпро рівень бідності зріс не настільки суттєво.

«У середньому по Україні зростання становить 1,7 раза, а у цих регіонах — приблизно 1,3−1,5 раза. Тобто на 30−50%. Тобто вони меншою мірою постраждали. Саме за рахунок того, що вони і раніше були центром економічного тяжіння, і вони залишилися ними, незважаючи на близькість війни», — повідомила Черенько.

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Економіст повідомила, що дуже важка ситуація в Херсоні, «бо там просто людям нема де працевлаштуватися». Окрім постійної дуже близької небезпеки бойових дій, вони ще мають великі проблеми в економічній ситуації.

Черенько нагадала, що Держстат зупинив усі обстеження на період воєнного часу. Тому немає офіційної статистики, що відбувається на рівні домогосподарства. Однак, наприкінці 2023 року за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ провели дослідження умов життя українських домогосподарств з методології, наближеної до методології Держстату. Черенько спирається на ці дані річної давності.

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