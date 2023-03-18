Названі найкращі аеропорти світу в 2023 році за версією Skytrax — Finance.ua

Названі найкращі аеропорти світу в 2023 році за версією Skytrax Сьогодні 05:47 — Світ

Названі найкращі аеропорти світу в 2023 році за версією Skytrax

Британська консалтингова компанія Skytrax визначила найкращі аеропорти планети у 2023 році в межах премії World Airport Awards.

Про це повідомляє CNN

Міжнародний аеропорт Чангі (Сінгапур) очолив рейтинг найкращих аеропортів світу Skytrax у 2023 році.

Раніше сінгапурський аеропорт Чангі очолював список Skytrax вісім років поспіль, але у 2021 і 2022 роках опустився на кілька позицій у списку через падіння кількості пасажирів під час пандемії коронавісуру.

Зазначається, що до першої п’ятірки також увійшли міжнародний аеропорт Хамад (Катар), міжнародний аеропорт Токіо (Японія), міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея) та аеропорт Шарль де Голль у Парижі (Франція).

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