Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році — Finance.ua

Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році

Фахівці порталу Whatcar.com та страхової компанії MotorEasy визначили найнадійніші кросовери 2023 року.

На лідерській позиції в рейтингу сімейних кросоверів виявився Lexus NX (2014−2021) із гібридною силовою установкою. За останні 2 роки лише 2% власників цієї моделі зіткнулися з кимись неполадками. Це свідчить про високу надійність цього кросовера.

На другому місці розташувався Lexus UX (2019 — дотепер), і лише 3% респондентів повідомили про проблеми з цим кросовером.

Третє місце в рейтингу зайняв Volvo XC40 (2017 — дотепер), з інцидентами неполадок стикнулися лише 7% водіїв гібридного кросовера Volvo XC40.

Також серед п’ятірки найнадійніших кросоверів опинилися Hyundai Tucson (2015−2020) і Toyota C-HR (2016−2023). Лише 7% та 15% відповідно власників цих автомобілів повідомили про проблеми протягом останніх 24 місяців.

У решту рейтингу входять Skoda Karoq (2017 — дотепер) та BMW X1 (2015−2022).

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