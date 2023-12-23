Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році — Finance.ua
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Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році

Технології&Авто
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Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році
Назвали найнадійніші вживані кросовери у 2023 році
Фахівці порталу Whatcar.com та страхової компанії MotorEasy визначили найнадійніші кросовери 2023 року.
На лідерській позиції в рейтингу сімейних кросоверів виявився Lexus NX (2014−2021) із гібридною силовою установкою. За останні 2 роки лише 2% власників цієї моделі зіткнулися з кимись неполадками. Це свідчить про високу надійність цього кросовера.
На другому місці розташувався Lexus UX (2019 — дотепер), і лише 3% респондентів повідомили про проблеми з цим кросовером.
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Третє місце в рейтингу зайняв Volvo XC40 (2017 — дотепер), з інцидентами неполадок стикнулися лише 7% водіїв гібридного кросовера Volvo XC40.
Також серед п’ятірки найнадійніших кросоверів опинилися Hyundai Tucson (2015−2020) і Toyota C-HR (2016−2023). Лише 7% та 15% відповідно власників цих автомобілів повідомили про проблеми протягом останніх 24 місяців.
У решту рейтингу входять Skoda Karoq (2017 — дотепер) та BMW X1 (2015−2022).
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За матеріалами:
vnedorozhnik.net.ua
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