Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка) — Finance.ua

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка) Сьогодні 20:09 — Технології&Авто

Експерти auto.ria назвали ТОП-15 марок та моделей «джипів», котрі найчастіше купують на нашому ринку, якого вони віку та скільки коштують.

У листопаді українські автомобілісти придбали 25,6 тис. кросоверів та/або позашляховиків з пробігом. При цьому частка сегмента SUV на вторинному ринку сягнула рекордного для 11 місяців поточного року значення — 25,1%. Кількісно рекорд встановити не вдалося — більше «джипів», як їх часто називають у побуті, було куплено на «вторинці» у серпні та вересні, листопад на третьому місці за цим показником.

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Серед марок кросоверів першість збереглася за Nissan, після якого розмістився Volkswagen, а за ним — Toyota. В цілому набір марок з місяця в місяць у цій таблиці доволі сталий, з нечастими переміщеннями окремих представників на одну-дві сходинки вниз або вгору.

Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Аналітики визначили 15 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.

1. BMW X5

Куплено — 946 шт.

Популярний р.в. — 2014

Середня ціна подібних — $30 500 Пропозиції з BMW X5

2. Volkswagen Tiguan

Куплено — 919 шт.

Популярний р.в. — 2019

Середня ціна подібних — $27 000

3. Nissan Qashqai

Куплено — 838 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $8800

4. Mitsubishi Outlander

Куплено — 805 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $9500

5. Hyundai Tucson

Куплено — 789 шт.

Популярний р.в. — 2007

Середня ціна подібних — $8500

6. Toyota RAV4

Куплено — 713 шт.

Популярний р.в. — 2019

Середня ціна подібних — $29 900

7. Nissan Rogue

Куплено — 711 шт.

Популярний р.в. — 2017

Середня ціна подібних — $16 500

8. Hyundai Santa Fe

Куплено — 681 шт.

Популярний р.в. — 2007

Середня ціна подібних — $10 000

9. Audi Q5

Куплено — 659 шт.

Популярний р.в. — 2015

Середня ціна подібних — $21 000

10. Volkswagen Touareg

Куплено — 638 шт.

Популярний р.в. — 2011

Середня ціна подібних — $20 200

11. Mazda CX-5

Куплено — 618 шт.

Популярний р.в. — 2014

Середня ціна подібних — $15 500

12. Honda CR-V

Куплено — 574 шт.

Популярний р.в. — 2008

Середня ціна подібних — $11 000

13. Audi Q7

Куплено — 559 шт.

Популярний р.в. — 2017

Середня ціна подібних — $40 000

14. KIA Sportage

Куплено — 556 шт.

Популярний р.в. — 2012

Середня ціна подібних — $12 900

15. Ford Escape

Куплено — 417 шт.

Популярний р.в. — 2018

Середня ціна подібних — $15 300

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