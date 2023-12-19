Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка) — Finance.ua
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Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)

Технології&Авто
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Експерти auto.ria назвали ТОП-15 марок та моделей «джипів», котрі найчастіше купують на нашому ринку, якого вони віку та скільки коштують.
У листопаді українські автомобілісти придбали 25,6 тис. кросоверів та/або позашляховиків з пробігом. При цьому частка сегмента SUV на вторинному ринку сягнула рекордного для 11 місяців поточного року значення — 25,1%. Кількісно рекорд встановити не вдалося — більше «джипів», як їх часто називають у побуті, було куплено на «вторинці» у серпні та вересні, листопад на третьому місці за цим показником.

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Серед марок кросоверів першість збереглася за Nissan, після якого розмістився Volkswagen, а за ним — Toyota. В цілому набір марок з місяця в місяць у цій таблиці доволі сталий, з нечастими переміщеннями окремих представників на одну-дві сходинки вниз або вгору.
Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Аналітики визначили 15 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.

1. BMW X5

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 946 шт.
  • Популярний р.в. — 2014
  • Середня ціна подібних — $30 500 Пропозиції з BMW X5

2. Volkswagen Tiguan

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 919 шт.
  • Популярний р.в. — 2019
  • Середня ціна подібних — $27 000

3. Nissan Qashqai

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 838 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $8800

4. Mitsubishi Outlander

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 805 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $9500

5. Hyundai Tucson

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 789 шт.
  • Популярний р.в. — 2007
  • Середня ціна подібних — $8500

6. Toyota RAV4

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 713 шт.
  • Популярний р.в. — 2019
  • Середня ціна подібних — $29 900

7. Nissan Rogue

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 711 шт.
  • Популярний р.в. — 2017
  • Середня ціна подібних — $16 500

8. Hyundai Santa Fe

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 681 шт.
  • Популярний р.в. — 2007
  • Середня ціна подібних — $10 000

9. Audi Q5

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 659 шт.
  • Популярний р.в. — 2015
  • Середня ціна подібних — $21 000

10. Volkswagen Touareg

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 638 шт.
  • Популярний р.в. — 2011
  • Середня ціна подібних — $20 200

11. Mazda CX-5

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 618 шт.
  • Популярний р.в. — 2014
  • Середня ціна подібних — $15 500

12. Honda CR-V

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 574 шт.
  • Популярний р.в. — 2008
  • Середня ціна подібних — $11 000

13. Audi Q7

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 559 шт.
  • Популярний р.в. — 2017
  • Середня ціна подібних — $40 000

14. KIA Sportage

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 556 шт.
  • Популярний р.в. — 2012
  • Середня ціна подібних — $12 900

15. Ford Escape

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
  • Куплено — 417 шт.
  • Популярний р.в. — 2018
  • Середня ціна подібних — $15 300
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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