Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка) — Finance.ua

Кросовери з пробігом: які купували найчастіше в листопаді (інфографіка)
Експерти auto.ria назвали ТОП-15 марок та моделей «джипів», котрі найчастіше купують на нашому ринку, якого вони віку та скільки коштують.
У листопаді українські автомобілісти придбали 25,6 тис. кросоверів та/або позашляховиків з пробігом. При цьому частка сегмента SUV на вторинному ринку сягнула рекордного для 11 місяців поточного року значення — 25,1%. Кількісно рекорд встановити не вдалося — більше «джипів», як їх часто називають у побуті, було куплено на «вторинці» у серпні та вересні, листопад на третьому місці за цим показником.
Читайте також: Як купити авто зі США
Серед марок кросоверів першість збереглася за Nissan, після якого розмістився Volkswagen, а за ним — Toyota. В цілому набір марок з місяця в місяць у цій таблиці доволі сталий, з нечастими переміщеннями окремих представників на одну-дві сходинки вниз або вгору.
Тепер про окремі моделі найпопулярніших серед українських автомобілістів кросоверів. Аналітики визначили 15 таких, за сумою кількості угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку та перших реєстрацій «свіжопригнаних» автомобілів.
1. BMW X5
- Куплено — 946 шт.
- Популярний р.в. — 2014
- Середня ціна подібних — $30 500 Пропозиції з BMW X5
2. Volkswagen Tiguan
- Куплено — 919 шт.
- Популярний р.в. — 2019
- Середня ціна подібних — $27 000
3. Nissan Qashqai
- Куплено — 838 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $8800
4. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 805 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $9500
5. Hyundai Tucson
- Куплено — 789 шт.
- Популярний р.в. — 2007
- Середня ціна подібних — $8500
6. Toyota RAV4
- Куплено — 713 шт.
- Популярний р.в. — 2019
- Середня ціна подібних — $29 900
7. Nissan Rogue
- Куплено — 711 шт.
- Популярний р.в. — 2017
- Середня ціна подібних — $16 500
8. Hyundai Santa Fe
- Куплено — 681 шт.
- Популярний р.в. — 2007
- Середня ціна подібних — $10 000
9. Audi Q5
- Куплено — 659 шт.
- Популярний р.в. — 2015
- Середня ціна подібних — $21 000
10. Volkswagen Touareg
- Куплено — 638 шт.
- Популярний р.в. — 2011
- Середня ціна подібних — $20 200
11. Mazda CX-5
- Куплено — 618 шт.
- Популярний р.в. — 2014
- Середня ціна подібних — $15 500
12. Honda CR-V
- Куплено — 574 шт.
- Популярний р.в. — 2008
- Середня ціна подібних — $11 000
13. Audi Q7
- Куплено — 559 шт.
- Популярний р.в. — 2017
- Середня ціна подібних — $40 000
14. KIA Sportage
- Куплено — 556 шт.
- Популярний р.в. — 2012
- Середня ціна подібних — $12 900
15. Ford Escape
- Куплено — 417 шт.
- Популярний р.в. — 2018
- Середня ціна подібних — $15 300
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною