Назвали найбільшого приватного донора ЗСУ- Washington Post — Finance.ua
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Назвали найбільшого приватного донора ЗСУ- Washington Post

Фондовий ринок
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Бізнесмен Рінат Ахметов з 24 лютого віддав понад 100 млн доларів на військову і гуманітарну допомогу, ставши найбільшим приватним донором ЗСУ.
Про це повідомляє The Washington Post.
«З моменту початку російського вторгнення 24 лютого Ахметов сказав, що він не залишав Україну і живе в Києві, який є його домом з 2014 року. Він також став найбільшим приватним донором України під час війни. Він надав військову та гуманітарну допомогу на понад 100 мільйонів доларів — від дронів до їжі», — йдеться в статті.
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В коментарі The Washington Post Ахметов також закликав Захід до скорішого «ухвалення „Плану Маршалла“ з інвестиціями в сотні мільярдів доларів та перетворення країни за образом та подобою Заходу, а не росії».
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«Мета полягає в тому, щоб побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена (Європейського Союзу), із сильними інститутами, верховенством закону, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян», — сказав Ахметов в переписці з журналістом WP.
Нагадаємо, з початку війни Фонд Ахметова, його підприємства та ФК «Шахтар» передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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