НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Слуги народу" — Finance.ua

НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Слуги народу" Сьогодні 10:48 — Казна та Політика

НАЗК виявило порушення у фінансуванні "Слуги народу"

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення у фінансуванні партії «Слуга народу» і надіслало відповідну інформацію до Нацполіції.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Три фізичні особи зробили грошові внески на рахунок політичної партії «Слуга народу» в сумах 1 млн 700 тис. грн, 900 тис. грн і 296 тис. грн (загалом 2 млн 896 тис. грн).

Але НАЗК встановило, що ці громадяни за період з 2017 по 2020 рік не мали відповідних доходів для фінансування партії в такому розмірі.

Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність фінансування політичної партії.

Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права. Адже, відповідно до законодавства, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

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НАЗК надіслало обґрунтований висновок про вчинення кримінального правопорушення до Національної поліції України для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та проведення досудового розслідування.

За таке порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

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