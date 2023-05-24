БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів — Finance.ua

БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів Сьогодні 03:52 — Кримінал

БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів

Бюро економічної безпеки України скерувало до суду обвинувальний акт щодо 8 осіб, двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які вже під час повномасштабної збройної агресії російської федерації розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Для забезпечення відшкодування завданої шкоди арештовано майно фігурантів провадження вартістю близько 40 млн грн.

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У березні 2022 року посадові особи державного підприємства, залучивши фізичних осіб — підприємців, закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору.

Деталі були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Але виявилося, що використовувати їх неможливо — продукція була не тієї категорії та якості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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