БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів

Кримінал
16
БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів
БЕБ підозрює працівників «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів
Бюро економічної безпеки України скерувало до суду обвинувальний акт щодо 8 осіб, двох підприємців та шести працівників одного з заводів Державного концерну «Укроборонпром», які вже під час повномасштабної збройної агресії російської федерації розтратили понад 5,4 млн грн бюджетних коштів.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Для забезпечення відшкодування завданої шкоди арештовано майно фігурантів провадження вартістю близько 40 млн грн.
Читайте також
У березні 2022 року посадові особи державного підприємства, залучивши фізичних осіб — підприємців, закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору.
Деталі були передані одній з військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань. Але виявилося, що використовувати їх неможливо — продукція була не тієї категорії та якості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.