НАЗК виключило зі спонсорів війни американську компанію LISCR — Finance.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Компанія надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку», — сказано в повідомленні.

Зокрема, LISCR повідомила, що усі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру. Відтепер спроможність росії транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати «нафтодолари» — меншими.

Попри те, що санкції мали суттєво зменшити доходи рф від експорту нафти, агресор все одно знаходив різні шляхи для продовження торгівлі та обходу таких обмежень. Так, у 2022 році, найбільша судноплавна компанія рф «Совкомфлот» передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (Об'єднані Арабські Емірати). Раніше ці самі судна «Совкомфлот» передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі. Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на SUN Ship Management. Однак, засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО «Совкомфлот».

При цьому, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного «Совкомфлоту» продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою, що є критично необхідним для російської економіки та доходів Кремля.

