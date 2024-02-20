НАЗК виключило зі спонсорів війни американську компанію LISCR — Finance.ua
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НАЗК виключило зі спонсорів війни американську компанію LISCR

Фондовий ринок
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
«Компанія надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку», — сказано в повідомленні.
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Зокрема, LISCR повідомила, що усі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру. Відтепер спроможність росії транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати «нафтодолари» — меншими.
Попри те, що санкції мали суттєво зменшити доходи рф від експорту нафти, агресор все одно знаходив різні шляхи для продовження торгівлі та обходу таких обмежень. Так, у 2022 році, найбільша судноплавна компанія рф «Совкомфлот» передала функції з управління своїми майже 100 суднами до компанії SCF Management Services Dubai LTD (Об'єднані Арабські Емірати). Раніше ці самі судна «Совкомфлот» передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованої в Санкт-Петербурзі. Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на SUN Ship Management. Однак, засновником вказаної компанії залишилась SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АО «Совкомфлот».
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При цьому, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного «Совкомфлоту» продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою, що є критично необхідним для російської економіки та доходів Кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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